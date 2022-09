Cote d'Ivoire: Transition énergétique- Les opportunités de financements au centre d'un forum à Abidjan

« Transition énergétique : Quelles opportunités de financements en Afrique ». C’est le thème d’une rencontre internationale qui se tient à Abidjan du ce 28 au 29 Septembre2022, précise au siège du patronat ivoirien au Plateau. En attendant l’ouverture officielle des travaux, Par Coulibaly Sangafowa Mamadou, ministre des Mines, de l’énergie et du pétrole, ont eu lieu plusieurs activités thématiques. Citons entre autres, la projection de films institutionnels et la présentation du contenu scientifique du forum d’une part, et d’autre part, une table- ronde ayant pour thème : « Cadre institutionnel et règlementaire pour accompagner la transition énergétique en Afrique. » Au cours de cet exposé, l’un des panelistes, M. Cissé Sabatti, Directeur général de l’Energie au ministère ivoirien des Mines, de l’Energie et du pétrole, a présenté le cadre institutionnel, les acteurs du secteur, les perspectives et ce qui est fait par le gouvernement en matière de transition et d’efficacité énergétique. Sans oublier les efforts faits par la Côte d’Ivoire dans pour s’interconnecter à 8 pays de la sous-région dont le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et tout récemment avec la Guinée Conakry et au Liberia.

Dans le cadre de transition et efficacité énergétique en Côte d’Ivoire, les objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de Serre de 30,41%, et de produire 45 % d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. La Côte d’Ivoire, dont l’activité économique repose sur l’agriculture, dispose d’une quantité importante de biomasse allant des résidus agricoles aux rejets des industries de transformation. Sur ce volet, il est à préciser que de gros projets en cours d’exécution et portés par des privés, seront livrés à partir de 2023.

Par ailleurs, les études menées dans les années 80 ont mis en évidence un important gaspillage de l’énergie disponible. Ce gaspillage a été estimé en 1986 à plus de 10,5 milliards de Fcfa/an, tous secteurs confondus. Des chiffres qui ont donc évolué. Quant à M. Jean Francis Semporé , Directeur exécutif de Ecreee a axé sa présentation sur ce qui est fait au niveau de l’espace Cédéao.