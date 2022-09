Cote d'Ivoire: Transformation locale du cacao- 8e édition du Jncc ; trois jours pour célébrer les artisans chocolatiers

C’est du vendredi 30 septembre au 2 octobre2022, qu’aura lieu la 8ème édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat(Jncc), à l’Heden d’Abidjan. Ce autour du thème :«La transformation locale du cacao : opportunités pour les artisans chocolatiers » sera totalement dédiée à nos artisans locaux, acteurs transformateurs du cacao. Selon les organisateurs, le but de cette édition est de faire découvrir au grand public nos talentueux artisans chocolatiers, et d’inciter ainsi à la consommation locale des produits dérivés du cacao, considéré comme l’or brun de la Côte d’Ivoire. Il est à noter que ces journées ont pour objectif de mobiliser l’attention de la Nation sur l’ensemble des activités cacaoyères, exalter et valoriser le rôle et l’importance du cacao dans l’économie ivoirienne. Mais aussi et surtout honorer, célébrer les productrices et les producteurs de cacao. Durant trois jours donc, il s’agira aussi de faire connaître aux populations locales les bienfaits du chocolat sur la santé et promouvoir la consommation locale du chocolat et des produits dérivés du cacao.

Outre le volet exposition de produits, auront lieu des panels pouvant servir de plateforme d’échanges avec les opérateurs de la filière et Petite et moyennes industries et les Petites et moyennes exportatrices de cacao et des produits à base de cacao.

Créée sur décret présidentiel en 2013, la Journée nationale du cacao et du chocolat est célébrée en Côte d’Ivoire en début de chaque campagne cacaoyère, à l’instar du Ghana, du Cameroun, du Nigeria et de la République Dominicaine. La première édition de cette journée s’est déroulée du 1er au 3 octobre 2014 au Sofitel Hôtel ivoire. La Journée nationale du cacao et du chocolat marque ainsi l’ouverture de la campagne principale de commercialisation du cacao et, par ricochet célèbre les valeureux producteurs de Café-Cacao.