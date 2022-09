Afrique: Seko Fofana - "Très heureux de ce retour en sélection"

Rappelé en sélection, le milieu ivoirien Seko Fofana a disputé les deux derniers matches des Eléphants de Côte d'Ivoire et semble avoir apprécié énormément ces moments de retrouvailles avec ses coéquipiers et le public.

"Très heureux de ce retour en sélection", a déclaré Seko Fofana sur les réseaux sociaux. En effet le milieu de terrain lensois faisait son retour en sélection ivoirienne après un moment d'absence. Il faisait partie de la liste de Jean-Louis Gasset pour les deux matches des Eléphants de Côte d'Ivoire pour cette fenêtre FIFA de septembre 2022. Et c'est une copie propre qu'il a rendu à son entraineur terminant deux fois "Man of the match". Face au Togo le 23 septembre dernier, il inscrit le premier but des Eléphants et sort un match de classe mondiale. Il récidive hier (27 septembre 2022) contre la Guinée en marquant le troisième but des Eléphants après un rush depuis son camp. Très impliqué dans le jeu, il aura marqué énormément de points.