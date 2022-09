Sénégal: 7ème édition du festi'nguékokh - Les festivités prévues du 1er au 20 octobre prochain

La 7ème édition du Festival international panafricain de Nguékokh, communément appelé Festi'Nguékokh se tiendra du 1er au 20 octobre 2022 dans cette commune du département de Mbour, région de Thiès.

Évènement culturel organisé par la "Jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique" (Jif'Afrique), l'édition de cette année est placée sous le thème : "Les défis de l'essor d'une industrie africaine".

Dans son élan de promouvoir la participation massive, active et consciente des Africains au processus de transformation économique, politique et culturel du continent, mais aussi d'inciter la diaspora à mieux s'intégrer dans le dispositif de prise de décision, la Jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique (Jif'Afrique) va organiser la 7ème édition du Festival international panafricain de Nguékokh. Communément appelée Festi'Nguékokh, cette rencontre culturelle se tiendra du 1er au 20 octobre 2022 à Nguékokh, commune située dans le département de Mbour.

Ce rendez-vous est axé sur la thème : "Les défis de l'essor d'une industrie africaine". En fait, cet événement panafricain se veut un "cadre synergique de dialogue et de capacitation, pour sensibiliser les groupes sociaux sur les enjeux et les défis de souveraineté, d'unité et de développement du continent africain", selon Jif'Afrique. "Ce cadre, unique en Afrique de par la démarche, constitue un espace d'éducation civique et populaire mobilisant les jeunes de l'ensemble du territoire national, de l'Afrique et de sa diaspora", selon les organisateurs.

"Durant vingt jours, explique la structure, des panafricanistes du continent et de la diaspora vont pouvoir se réunir autour des questions essentielles concernant les enjeux et défis à promouvoir sur le plan social, politique, environnemental, économique, culturel etc. Cela dans le but de contribuer à renforcer les capacités de participation des acteurs du changement, en ayant l'information sur ce qui se fait à travers le continent et la diaspora comme contribution au changement à opérer". Dans le même registre, elle renseigne : "pour cette 7ème édition consécutive, nous comptons faire appel aux cadres des secteurs économiques africains, chercheurs, investisseurs, pour exposer sur le thème retenu".

À en croire Jif'Afrique, "Panel, table ronde, conférence débat, ciné forum, activités culturelles et artistiques, renforcement de capacités, concerts, visites des villages, tourisme local (tourisme culturel, d'affaires et éco-tourisme), théâtre, graffitis, ateliers de formation artistique et exposition foire" sont également prévus à cette occasion.