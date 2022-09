Sénégal: PS - Un séminaire de réflexion prospective du Bureau politique annoncé

La tribune de la 82ème séance virtuelle du Secrétariat exécutif national du Parti socialiste (Ps), qui s'est tenue, samedi dernier, a été l'occasion pour la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, d'annoncer un séminaire de réflexion prospective de leur Bureau politique.

Le Secrétariat Exécutif national du Parti socialiste (Ps) a tenu, le samedi 24 septembre, une séance virtuelle présidée par la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye. Dans son discours introductif, elle a d'abord adressé ses vifs remerciements aux camarades qui lui ont porté une " attention toute particulière " et témoigné leur " sympathie " et leur " solidarité " lors de son séjour médical à l'étranger.

Dans sa communication reçue, le 26 septembre, du porte-parole du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye, a indiqué, que la 82ème séance virtuelle du secrétariat exécutif Ps se tient dans un contexte politique particulier marqué par la fin d'un processus électoral assez éprouvant, pour tous et par la mise en place de la 14ème législature, suivie de la formation d'un nouveau Gouvernement. La secrétaire générale du Ps a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire de réflexion prospective du Bureau politique du Ps. Cela, conformément à la décision arrêtée lors de la 15ème session du Bureau politique, du 4 juin 2022, qui avait décidé de " mettre en place un comité préparatoire, chargé de proposer les termes de référence ainsi que les modalités préparatoires de ce séminaire de réflexion prospective ". Pour être plus complet, " le séminaire du Bureau politique en perspective sera le lieu pour le Parti de tirer les enseignements des dernières élections territoriales, législatives et du Haut conseil des collectivités territoriales ".

Tirant le bilan du processus électoral, la responsable du Ps a estimé que " les objectifs fixés, pour ces trois scrutins, par la coalition Bby, ont été atteints, bien que les résultats ne soient pas totalement à la hauteur de nos ambitions légitimes, en tant que parti allié ".

En outre, Aminata Mbengue Ndiaye a renouvelé ses " félicitations " et son " soutien " aux Ministres Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye, reconduits dans le Gouvernement. Elle a aussi adressé ses " vives félicitations " aux six honorables députés socialistes de la 14ème législature. A l'honorable Aissatou Sow Diawara, elle lui a décerné " une mention spéciale pour avoir conduit, brillamment, l'ouverture des travaux de la session extraordinaire d'installation de la 14ème législature ". Elle a aussi exhorté ses camarades à " poursuivre correctement leur travail de représentation du peuple, dans la solidarité, avec les autres élus de la coalition Bby ".