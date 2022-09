Algérie: Tourisme - Une "stratégie globale" s'impose pour développer le secteur

Bouira — Le développement du tourisme nécessite la mise en place de toute une "stratégie globale" permettant d'exploiter les potentialités existantes du secteur et de préserver la nature, sa faune et sa flore, a estimé mardi le directeur du Parc national du Djurdjura, Ahmed Dahmouche.

S'exprimant à l'APS en marge des festivités célébrant la journée mondiale du tourisme, sur les hauteurs de la commune de Saharidj (Est de Bouira), le directeur du Parc a qualifié de très importants les sites touristiques dont recèle l'Algérie, notamment au Parc national du Djurdjura, à l'image de Tikjda, Tala Rana et Tighzert.

"Les sites touristiques ne manquent pas dans notre pays, mais il faut que nous mettions en place une stratégie globale avec l'implication de plusieurs acteurs, dont les populations via les comités de quartiers et les associations, les collectivités locales ainsi que d'autres services afin de créer une dynamique homogène et durable", a estimé le directeur.

Le même responsable a jugé "indispensable" de mettre en œuvre une "stratégie efficace" pour sortir du tourisme de masse et aller vers un tourisme "responsable et durable".

"Le tourisme de masse a des effets néfastes sur la nature, et sur la faune et la flore du parc", a-t-il dit.

Et d'ajouter: "nous devons œuvrer pour développer un tourisme durable via la réalisation de quelques projets comme l'aménagement de sentiers, la réalisation de structures légères ainsi que de centres d'accueil et d'orientation".

M. Dahmouche a rappelé que la mission du Parc national du Djurdjura est de protéger la nature par la sensibilisation des touristes et des riverains ainsi que par des actions sur le terrain pour préserver la faune et la flore du parc.

Le directeur préconise la création de gites pour les touristes ou les maisons d'hôtes pour encourager et développer le tourisme de montagne au lieu de construire de "luxueux hôtels en béton" sur les espaces naturels et touristiques.

Il a estimé nécessaire une "large sensibilisation" pour inculquer plus de civisme et de culture de tourisme chez le citoyen et le visiteur afin de pouvoir concrétiser un développement durable.

A noter, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du tourisme, le wali Abdelkrim Lamouri, s'est rendu sur les hauteurs de la commune de Saharidj, où il a visité une série d'expositions dédiées au patrimoine culturel local, et à l'artisanat traditionnel, organisée à la maison du village "Akham El Arche".

Il a également visité le musée du Parc national du Djurdjura, ainsi que le site touristique de Tala Rana, qui a connu une vaste opération d'aménagement.

M. Laâmouri s'est rendu aussi dans la localité touristique d'Imezdourar, où il s'est enquis des travaux de réhabilitation du village. Au cours de sa visite, le wali a procédé à la remise d'autorisation d'exploitation au profit de propriétaires de maisons d'hôte dans cette région.