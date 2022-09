Algérie: Salon de l'habitat - Engouement pour "la maison intelligente" et "le bitume à froid"

CONSTANTINE - "La maison intelligente" et "le bitume à froid" ont été les offres les plus distinguées ayant suscité l'engouement des visiteurs de la 1ère édition du Salon national de l'habitat, de l'immobilier et du décor (HID), ouverte mardi à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine.

Le public constantinois a exprimé un grand intérêt pour ces offres, présentées pour la première fois à cette manifestation, 1ère du genre dans la ville des ponts suspendus, qui a été marquée par la participation d'une quinzaine d'exposants, notamment les agences immobilières, les sociétés de production de matériaux de décor, les startups spécialisées dans les technologies modernes.

Le président directeur général (PDG) de la société Nord-Africain Asphalt, Mohamed Islem Benfissah, a indiqué à l'APS que "le bitume à froid", contrairement au bitume conventionnel applicable uniquement à chaud, est un produit pionnier en Afrique inventé par les chercheurs algériens de cette entreprise et peut être utilisé, sans avoir à l'exposer à la chaleur, par les professionnels ou les particuliers pour réfectionner les trous de chaussées, les nids de poules, la finition de trottoirs ou d'allées carrossables et la maintenance de la voirie.

De son côté, Abdelhakim Sidouni, le manager de l'entreprise Sidouni technologie, a expliqué à l'APS que le produit technologique de "la maison intelligente" consiste à installer un réseau informatique dans une maison ou une infrastructure et le paramétrer de manière à contrôler à distance, via des commandes d'une application mobile connectée à internet, et de soumettre les outils de contrôle manuel (interrupteur électrique, vanne d'eau ou de gaz, manivelle de volets, portes de garage) à un pilotage téléguidé ou programmé.

Ce salon constitue une opportunité pour les visiteurs intéressés par l'achat de terrains, la construction, la rénovation ou la décoration et propose au public des solutions technologiques et des moyens et outils modernes pour les problématiques contemporaines, a fait savoir, à son tour, Mohamed Seif Eddine Salhi, directeur de l'entreprise "Media Smart" initiatrice de cet évènement.

A noter que le Salon national de l'habitat, de l'immobilier et de la décoration (HID), qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain sera ponctué par l'organisation de conférences sur "la maîtrise de l'énergie", "la transition écologique", "le reverse-engineering", "les modes de financement de projets", "la finance islamique" et "l'hypothèque", et sera clôturé par la remise du prix du meilleur produit exposé, a assuré M. Salhi.