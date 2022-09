Ile Maurice: [RAPPORT] Worst Forms of Child Labor - Progrès modérés et des enfants toujours exploités à Maurice

Des "progrès modérés" dans ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants en 2021.

C'est en somme la conclusion de l'enquête conduite à Maurice par le département américain du Travail qui vient de publier la 21e édition du rapport Findings On The Worst Forms Of Child Labor. Un rapport qui couvre 131 pays et territoires dans le monde, dont Maurice.

Le rapport note ainsi des "progrès modérés" notamment dans les domaines pertinents couvrant les lois et règlements, l'application, la coordination, les politiques et les programmes sociaux.

Le ministère de l'Égalité du genre et du bien-être familial a promulgué la loi sur les enfants, attendue depuis longtemps, qui comprend des dispositions plus robustes concernant la prostitution des enfants et les violations de la pédopornographie. Le gouvernement a également promulgué la loi sur les tribunaux pour enfants, qui vise à garantir un environnement adapté aux enfants pendant les procédures judiciaires et qui établit une division criminelle pour les délits sexuels contre les enfants. Le gouvernement a aussi promulgué la loi sur le registre des délinquants sexuels, qui établit une base de données des délinquants sexuels qui aidera à surveiller, suivre et enquêter sur les délits sexuels contre les enfants.

Cependant, toujours d'après le rapport, les enfants sont toujours soumis aux pires formes de travail des enfants, y compris dans l'exploitation sexuelle commerciale, parfois à la suite d'un trafic d'êtres humains, et dans des activités illicites, à Maurice. Les enfants travaillent également dans la construction et dans la rue.

Sans compter qu'il existe de nombreux obstacles à l'accès à l'éducation, notamment les conditions créées par la pandémie de Covid-19, qui exposent davantage les enfants au travail. En outre, des lacunes subsistent dans la mise en œuvre des principales politiques et des programmes sociaux liés au travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants.