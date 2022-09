Congo-Kinshasa: "Le verbe du poète", un livre qui retrace la réalité du Congo d'hier et d'aujourd'hui

Le livre "Le verbe du poète" a été porté sur les fonts baptismaux samedi 24 septembre 2022 à Kinshasa Gombe.

Devant les invités et la presse ainsi que le public amoureux de la lecture, Herve Kumbonyeki, auteur dudit livre a donné le condensé dudit livre, qu'il a, à travers ses subdivisions, retracé les réalités du Congo d'hier et celles d'aujourd'hui caractérisé par le théâtre de massacre et la barbarie.

Le verbe du poète, est un recueil qui s'inscrit dans la collection Florilège du Grand Lac. Dans sa conceptualisation, l'auteur de cette poésie, Hervé Kubongemi décrit de prime à bord, la République Démocratique du Congo ayant été longtemps le tapis des massacres dont aucune bouche ne peut démettre la véracité. C'est donc les guerres qui ont eu lieu et ne cessent jusqu'à preuve du contraire de causer des émotions fatales, lesquelles on ne saura mettre le thermomètre de pertes en vies humaines, en ressources naturelles et tant d'autres.

" Qu'est devenu le Congo ? Que deviendra-t-il si la raison la plus ardente pouvant mener son émergence à grandes échelles était une philosophie dont les personnes mal intentionnées contrôlent ? À quoi ressemblerait-il si sa population n'était plus qu'une bête qu'on achète avec moins d'argent ? L'on dira plus haut que l'esclavagisme continue ! Oui, mais sous d'autres formes.", se questionne l'auteur dans l'un des poèmes.

D'autres parts, dans le bouquin, l'auteur explique la dérive des mœurs, des us et coutumes authentiques de notre société par la persistance de ces abus et par la confusion savamment entretenue par ceux qui en tirent profit en idéalisant celles de ceux venus d'outre-mer autrefois qualifiés de Dieu tombés du paradis céleste.

Signalons que le recueil du verbe du poète est sa première œuvre qu'il publie, lui permettant d'entamer une carrière littéraire. Par ailleurs, ce qui donne à l'œuvre de ce jeune écrivain toute sa splendeur est la facette limpide de sa plume. Une écriture simple, réaliste et suave et qui rappelle frénétiquement à plusieurs détours du texte les odes d'Horace.