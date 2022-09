Congo-Kinshasa: Chargée d'administration du COE - Stéphanie Boolo, une étoile montante de la jeunesse congolaise

Stéphanie Boolo Mpia est uneancienne étudiante régulièrement inscrite à la faculté d'Economie et Développement, FED en sigle, de l'Université Catholique du Congo.Passionnée de belles lettres et dotée d'une intelligence redoutable, elle ne cesse de faire la fierté de son Alma Mater dans le marché de l'emploi grâce à ses compétences accrues.

Ce prodige indubitable de l'UCC assume les fonctions de chargée d'administration du COE (Centre Orientemento Educativo) depuis près de deux ans et actuellement Assistante-Doctorante à l'Université Catholique du Congo (UCC) dans les domaines d'Economie rurale, économie des ressources naturelles et gestion financière, Comptable."aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années" dit-on. Ci-dessous,lisez l'intégralité de l'interview qu'elle a accordée à La Prospérité.

Dites-nous, au cours de votre brillant parcours, quels enseignements vous ont les plus marqués et Pourquoi ?

Les enseignements n'ayant pas un lien direct avec l'économie restent ceux qui m'ont les plus marqués. Je cite la gestion des ressources humaines, la logique, la correspondance & rédaction commerciale et les méthodes de recherche.

C'était pour moi, une expérience de la découverte de l'inédit et de l'inattendu. Le vouloir de sortir le non-dit et le goût de toujours parvenir à marier ces différentes disciplines aux notions d'économie et des finances.

Quelle est la pertinence de ces enseignements à ce jour ?

La gestion des ressources humaines par exemple n'est pas un secteur économique ou comptable mais une fonction transversale dont toutes les entreprises ont besoin. Aujourd'hui, gérer les relations sociales, manager les ressources humaines, valoriser les carrières, recruter de bons profils sont autant de facteurs déterminants pour la réussite d'une société, et qui demande des compétences professionnelles et humaines solides.

Aujourd'hui vous cartonnez dans l'univers professionnel, après vos études. Quelle est ou quelles sont les professions que vous exercez actuellement ?

Je suis à cheval entre l'enseignement, en qualité d'assistante à la Faculté d'Economie et développement, et l'entreprise comme comptable et chargée d'administration.

Je vois l'avenir positivement car je vais pouvoir faire le métier qui correspond réellement et parfaitement à ma personnalité.

Vous avez obtenu votre diplôme de licence avec Grande Distinction, que pouvez-vous dire aux jeunes qui y aspirent ?

" La magie de l'aujourd'hui ". La route vers la réussite peut-être longue et semée d'embûches. Voilà pourquoi il vaut mieux partir bien équipé... Voilà pourquoi il vaut mieux mettre en valeur son " aujourd'hui ".

Chers camarades, il n'existera jamais un demain sans aujourd'hui. De ce fait, le mot " Aujourd'hui " doit avoir à nos yeux un caractère magique, captivant, motivant, excitant, encourageant et surtout poussant vers la véritable réussite.

Chers amis, " Tout commence aujourd'hui, tout se prépare aujourd'hui " car demain ne nous appartient pas et il reste une incertitude qu'aucun de nous ne maîtrise.

Ainsi, pour atteindre ses objectifs, il faut juste savoir apprécier " l'aujourd'hui " à sa juste valeur c'est-à-dire en capitalisant l'instant présent.

Les verbes " apprendre, connaitre, savoir et étudier " pour tout étudiant devront se conjuguer toujours au présent.