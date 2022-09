Congo-Kinshasa: Triste !

Cette décision prise aura choqué plus d'un. L'espoir se fragilise à petit feu. Les attentes aussi. Convoqué puis placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala il y a peu, pour corruption et abus de pouvoir, il est désormais libre.

Le tombeau est vide. Vidiye Tshimanga Tshipamba, l'ex conseiller stratégique du Chef de l'Etat, peut encore humer l'air frais de la capitale Kinshasa, car autorisé à regagner son domicile par la Justice alors que des milliers de congolais étaient pour un procès public, comme pour lancer un message fort à tous les collaborateurs du Président de la République, dont l'esprit d'ouverture ne doit ni être vendu, ni non plus être considéré comme un fonds de commerce. Une décision controversée. Une décision qui vient porter atteinte au processus d'instauration d'un véritable Etat de droit en République Démocratique du Congo, s'exclament des congolais. Une décision qui fait couler encre et salive et alimente le débat au vu de la célérité avec laquelle le dossier aura tourné. Cette arrestation n'aura été que de la poudre aux yeux ?

S'interroge-t-on. Dans l'entre temps, Jean-Marc Kabund-A-Kabund continue à croupir dans sa cellule. Sa mise en résidence surveillée souffre encore et toujours d'exécution. L'on évoque une milice que l'ancien vice-président aurait montée à Kingabwa, où se trouve sa résidence, dans la commune de Limete. Pendant ce temps, Eteni Longondo dehors. Willy Bakonga libre. Kamerhe en tournée en homme libre...

Voilà même qui donne du répondant aux pourfendeurs du pouvoir en place qui n'ont cessé de voir la main de Félix Tshisekedi, Magistrat suprême, derrière l'appareil judiciaire. D'aucuns estiment que l'immunité contre des poursuites judiciaires, coupable ou non, c'est être en odeur de sainteté avec le régime actuel... même quand on a pillé les caisses de l'Etat. Triste ! Le décollage du pays dépendra aussi des décisions qui découragent l'impunité et non l'inverse. C'est triste comme réalité !