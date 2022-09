Congo-Kinshasa: Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa - Une vidéo de la poubelle placée à la pédiatrie fait des victimes !

Le Docteur Caroline Nzita Makanzu, médecin traitant au département de Pédiatrie, à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa, (ex- Mama Yemo), est suspendue de toutes ses fonctions. Cette décision signée Médecin Directeur, Dr Divengi Nzambi Jean-Paul, fait suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant un personnel du Département de Pédiatrie en train de placer une poubelle dans la salle d'hospitalisation où se trouvaient les nouveau-nés prématurés.

Une enquête menée par le comité du département dans l'unité des prématurés sur instruction du Médecin Directeur de l'Hôpital Général, a révélé que le fait remonte au samedi 16 septembre 2022. C'est vers 8 heures du matin que Dr Nzita Makanzu a trouvé devant la porte de son bureau des urnes et pampers remplis des selles qui trainaient sur le pavé. Un acte qu'elle n'a pas digéré parce que ce n'était pas le premier forfait.

Débordée par cette attitude, ce médecin traitant s'est permise de ramasser tous ces déchets qui trainaient sur le pavé et les a déversés dans la poubelle puis pousser celle-ci dans la salle où les mères et leurs enfants sont hospitalisés. Cette réaction a suscité une dispute entre d'un côté les mères et de l'autre côté Dr Nzita.

Et conformément aux dispositions du titre III, Chapitre 8 du statut, relatives au régime disciplinaire et à l'article 2 de l'Ordonnance n°86-125 du 23 avril 1986 modifiant et complétant l'Ordonnance n°82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière de Services Publics de l'Etat, un procès-verbal d'action disciplinaire a été ouvert à charge du Dr Caroline Nzita.

En effet, dans son rapport de circonstance sur base du PV présenté au comité de gestion de l'Hôpital, le Chef du Département de Pédiatrie, estime que, par mesures d'ordre pour les faits qui lui sont reprochés, ce médecin traitant mérite une sanction pour son acte qui met en cause la bonne pratique de la médecine.

La haute hiérarchie de la structure médicale publique a également pris une punition sévère contre le garçon de la salle qui n'a pas fait son travail du maintien de la propreté ; de la décharge des déchets dans la poubelle placée au couloir.

Par ailleurs, il est impérieux aussi de renforcer, à travers la formation de tous les personnels de l'hôpital sur la Prévention Contrôle des Infections (PCI) et la Biosécurité ; renforcer la sécurité au sein des services pour éviter de tout filmer, car ceci ne garantit pas l'honneur et la dignité de l'Institution.

En terme de prévention, il est rationnel de mettre en place une mesure interdisant les gardes malades, car la présence des mères et des infirmiers suffit pour s'occuper des enfants.