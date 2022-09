Congo-Kinshasa/Ethiopie: CAN U23 - La RDC élimine l'Ethiopie et croise l'Algérie au prochain tour !

Les Léopards U23

Les Léopards de moins de 23 ans de la RD Congo, se sont qualifiés pour le prochain des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2023, en éliminant les Walya de l'Ethiopie, après la victoire 1-0, mardi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match retour. Le match aller il y a quatre jours à Addis-Abeba, le score était de 0-0. Chemin faisant, les Léopards croisera les Fennecs d'Algérie.

Le but libérateur des Léopards est intervenu à la 78ème minute, but signé Akram Bongonga Bwanga de la tête d'une balle de corner. Du reste les Ethiopiens qui n'ont pas démérité, ont failli égaliser et faire mouche, mais la dame chance a été du côté congolais.

Pour ce match, le coach Raoul Shungu a ligné Esdras Kabamba (Bravos do Maquis d'Angola), Exaucé Mufwele Sasa (Renaissance du Congo), John Bakata Amsini (TP Mazembe), Charve Sangana Onoya (Maniema Union), Elie Mpanzu Nkibisawala (AS V.Club), Ebwela Steven (Maniema Union), Bachir Langata Musa (AS V.Club), Heltone Kayembe Mujanayi (AS Maniema Union), Rolly Balumbi Wangu (AS V.Club), Denis Mutwila Tenda et Patient Mwamba (TP Mazembe).

L'objectif final de ces éliminatoires, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de France en 2024. Mais pour bien rêver d'y aller, il faut d'abord se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN U23 au Maroc, en passant par une élimination à trois tours.

Notez, après ce premier tour de septembre, le deuxième contre l'Algérie, interviendra au mois d'octobre, et enfin, le troisième au mois de mars 2023.

Pour rappel, la CAN U23 est une compétition qui se joue tous les 4 ans, créée en 2011 sous le nom de Championnat d'Afrique des nations, qualificatif aux prochains Jeux Olympiques. En 2015, la compétition va changer de nom pour devenir Coupe d'Afrique des nations de moins de 23 ans. A ce jour, la compétition est à sa quatrième édition. La RD Congo court toujours derrière sa toute première qualification à une phase finale. En 2019, elle était déjà même qualifiée sur terrain en battant le Maroc, avant d'être éliminé sur tapis vert pour avoir aligné un joueur irrégulier, Arsène Zola Kiaku, c'est son nom.