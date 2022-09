Congo-Kinshasa: Rétrospectif historique - Jean-Marie Mutamba Makombo retrace les biographies des personnalités congolaises d'hier

La RDC est une nation avec une grande histoire qui regorge en son sein, des hommes et des femmes historiques, de toutes catégories. Ces personnes ont laissé des traces inoubliables qui méritent d'être reconnues dans toutes les générations.

Si beaucoup ne s'intéressent pas à l'histoire de la RDC en tant que nation, Jean-Marie Mutamba, lui, préfère la retracer pour les futures générations. Et ce, à travers son livre intitulé " Question d'histoire ", au volume de cent nonante et sept pages, écrit en marge de ses soixante-dix ans d'âge. Un ouvrage composé de plusieurs articles que l'auteur a publié dans la presse. Pour certains articles, il y a plus de vingt ans qui l'a eu à publier.

L'auteur du présent ouvrage s'est intéressé à la presse, à travers le rôle que cette dernière joue dans la société comme quatrième pouvoir, l'archiviste précise que la mission principale de la presse est d'informer et de former l'opinion publique et non se taire. Quelques articles sélectionnés pour ce livre, proviennent des journaux ci-après ; La Référence Magazine, La Référence plus, Le Soft, La Semaine, Le Journal, Le Journal du Débat National, Alternative, Le Scrutin, Le Bulletin de la ligue Nationale pour les Elections Libres et Transparentes et Mwana Mboka, mais une grande partie provient du journal Le Potentiel, sans oublier les ajouts de quelques articles et communications jamais parus.

Aussi, l'auteur, pousse les lecteurs à réfléchir profondément et à se poser des questions de savoir si combien des congolais se donnent à la lecture des journaux, s'ils le font, est-ce-que c'est régulier, aussi, quel est l'impact du journal dans la société congolaise.

Si le deuxième et le troisième volume parle respectivement d'évènements historiques et de vingtaine de points d'histoires, ce premier volume nous fait plongé, en effet, dans un passé rempli de richesse et de suspens. Un passé émouvant et bénéfique de l'histoire de la République démocratique du Congo (ex Zaïre), à travers les biographies de quelques personnalités congolaises du passé, que l'auteur a eu le temps de sélectionner et de se documenter.

D'Anuarite Nengapeta, une courageuse femme, une modèle de consécration et une fervente servante de Dieu qui accepta de mourir pour une bonne cause, en passant par Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple Joseph Kasa Vubu, le moraliste Anicet Kashamura Chambu, jusqu'à Zazu Bola François, sans oublier le prophète Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Paul Lomami Tshibamba, Luambo Makiadi François, le tout 1er premier ministre Patrice Lumumba, L'abbé Joseph Malula, le deuxième Président de la RDC, Mobutu Sese Seko, V.Y. Mudimbe, Paul Panda, les premieres sœurs missionnaires congolaises et Pascal Tabu Ley, dit " seigneur Ley " elles sont plus de quinze personnalités citées dans cet ouvrage, homme politique ou Chefs d'Etats, hommes et femmes de l'Eglise ou leaders chrétiens, musiciens, tous de nationalités congolaises qui n'ont pas vécus à la même époque mais chacun avec une destinée et une mission particulière et précise, les moins et les plus connues.