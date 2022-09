Cameroun: Clôture de la première partie de l'audit du secteur maritime de la République du Cameroun

Le Secrétaire Général du ministère des Transports (MINT), représentant le Ministre des Transports, Autorité maritime, a présidé ce lundi 26 septembre 2022, au Hilton Hôtel de Yaoundé, la cérémonie de clôture de la première partie de l'audit du secteur Maritime de la République du Cameroun

Étaient présents à cette cérémonie: les auditeurs de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), l'Inspecteur Général du MINT, les représentants des administrations publiques, parapubliques et privées, intervenant dans le secteur maritime.

Débuté le 19 septembre dernier, cet audit a permis aux experts de L'OMI d'évaluer les progrès du Cameroun dans la mise en œuvre des conventions, de relever les faiblesses dans le fonctionnement des ports de Douala et Kribi et de faire des recommandations pour une amélioration de l'existant. Ils se sont montrés satisfait de l'hospitalité et la franche collaboration qui a existé avec les administrations et les sociétés parapubliques et privés exerçant dans le secteur maritime.

Dans son mot de clôture, le Secrétaire général a remercié les experts de L'OMI et a invité les parties prenantes à user du même esprit de collaboration dans la mise en œuvre des recommandations issues de cet audit. Cette mise en œuvre permettra au Cameroun de s'ajuster pour rendre le secteur maritime plus attractif et plus compétitif.