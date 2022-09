Congo-Brazzaville: Energie et Hydraulique - Le transport et la distribution, une véritable équation

Le nouveau ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, entend travailler d'arrache-pied pour venir à bout des problèmes de transport, de distribution d'eau et de l'électricité.

Emile Ouosso s'est donné, le 27 septembre à Brazzaville, au cours de la cérémonie de passation de consignes avec Honoré Nsayi, ministre sortant, pour mission de garantir l'eau et l'électricité à tous les Congolais et aux industriels.

" C'est au gouvernement de régler les problèmes "de transport et de distribution" [NDLR] et les régler, c'est être ensemble dans la cohésion et la cohérence. Nous sommes en ligne de mire de la population qui veut son eau et son électricité. C'est la chose la plus importante ", a fait savoir ce membre du gouvernement.

Parmi les actions à mener figurent la signature de la convention de subvention entre le gouvernement et la société Lincoln, en vue de doter le pays d'un réseau de transport et de distribution de l'électricité moderne ; l'élaboration du décret portant approbation d'un contrat de concession entre le Congo et la société Aksa energy ; l'élaboration du décret portant approbation des codes de réseau pour garantir l'équité de tous les opérateurs faisant transiter leur feu d'électricité sur les lignes du gestionnaire du réseau ; la validation de la feuille de route pour la promotion des énergies renouvelables et efficacité énergétique de l'Afrique centrale ; la signature d'un protocole d'accord pour le développement d'une centrale solaire photovoltaïque de 50MW à Ngo, dans le département des plateaux ; la signature d'un contrat de concession de la centrale hydroélectrique de Liouesso ; le protocole inter-Etat sur la boucle de l'amitié énergétique entre le Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola ; la signature d'un protocole d'accord avec la société égyptienne Mac court.

Dans le secteur de l'eau, on note, entre autres, l'élaboration du décret portant attribution de la gestion déléguée des infrastructures de production et de distribution d'eau potable sur la rivière Loubomo à la société 3P Renewables Switzerland ; l'élaboration et la négociation de la convention de concession avec la même société pour la réhabilitation et le renforcement des infrastructures de production et de distribution d'eau potable à partir du Lac Ngouamboussi, à Pointe-Noire.

Pour ce faire, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique entend rester sur les traces de son prédécesseur pour mettre en œuvre les projets initiés par l'administration sortante. " Nous avons la charge, ensemble en tant que gouvernement, d'apporter l'eau et le courant aux Congolais, aux entreprises, aux villes, au monde rural et cette eau est produite grâce à l'eau elle-même, au pétrole, au gaz, à l'éolienne, au solaire. Je m'appuierai sur vous (ministre sortant) pour négocier avec ceux qui gèrent toutes ces sources qui nous permettent de produire le courant et la bonne eau ", a-t-il indiqué.

L'occasion pour lui d'appeler les cadres dudit ministère à plus d'efficacité. " Produire de l'eau et de l'électricité, ce n'est pas les cris à la radio et à la télévision, ni les effets d'annonce. C'est un travail productif en silence. Et c'est la population qui va vous acclamer quand elle aura de l'eau propre, le courant sans délestage ", a-t-il dit d'un ton imposant.

Au nombre des défis : l'augmentation de l'offre de production, l'accès à faibles coûts de l'eau et de l'électricité et l'assurance d'un service public continu de bonne qualité. " C'est une mission ardue et exaltante... par rapport à l'immensité de la tâche ", a reconnu Honoré Nsayi. Avant de poursuivre : " Ces secteurs [NDLR] sont dans une phase de profonde mutation, avec les réformes des opérateurs publics qui ont débouché sur la création des sociétés de patrimoine de l'eau et de l'électricité, et qui assurent, à titre transitoire, le service public de l'eau et de l'électricité ".

Malgré d'importants efforts fournis et les signes perceptibles d'une embellie de service public, la satisfaction des consommateurs de ces denrées particulières n'est pas encore au rendez-vous.