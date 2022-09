Congo-Brazzaville: Concours de poésie - Des textes attendus sur le rôle de Brazzaville en tant que capitale de la France libre

Ouvert aux Congolais basés au pays et à ceux de la diaspora de plus de 18 ans, passionnés d'écriture et d'histoire, l'appel à candidatures au concours de poésie " Brazzaville, capitale de la France libre " se fermera le 1er octobre.

Après l'inauguration de la " Stèle Brazzaville, capitale de la France libre ", en novembre 2019 à Verquin dans le Pas de Calais, en France, et le 80°anniversaire du Manifeste de Brazzaville par un colloque, la ville de Verquin, en partenariat avec l'Association des poètes de la mémoire (APM) et la Maison de la poésie des Hauts de France, souhaite pérenniser ce pan de l'histoire commune entre la France et le Congo à travers ce concours de poésie.

" Si nous considérons que Brazzaville a joué un rôle majeur dans l'histoire de la France libre, si nous pensons que cette ville mérite aussi d'entrer dans le panthéon des villes qui comptent pour la France, si nous estimons que beaucoup de soldats congolais et d'autres pays d'Afrique sont partis de Brazzaville à l'appel du général De Gaulle en versant leur sang pour libérer la France sous le Nazisme, ce concours s'inscrit dans le cadre d'une mémoire partagée entre les deux peuples ", ont indiqué les organisateurs dans le communiqué d'appel à textes.

A cet effet, les candidats désireux de participer à la compétition sont invités à rédiger un poème inédit sur le thème choisi. Les textes doivent se présenter en trente lignes maximum et être envoyés au format Word de façon anonyme, sans aucune marque d'identité du candidat. Aussi, comme le précise le règlement du concours, " pas plus d'une contribution par personne. Chaque poème doit être écrit en français, sans illustration car aucune image n'est acceptée. Le choix de la police est libre, le poème doit obligatoirement être tapuscrit, dans la mesure où la présentation graphique, même si elle est sobre et simple, est importante. Tous les poèmes doivent être envoyés à l'adresse : directionmaphdf@gmail.com. Bonne écriture à toutes et tous ! ".

Notons qu'au terme des candidatures, deux poèmes inédits sur le thème " Brazzaville, capitale de la France libre " seront récompensés. La remise des prix littéraires se déroulera lors de la cérémonie du Manifeste de Brazzaville, à Verquin, par le maire de la ville, la directrice de la maison de la poésie et le président de l'Association des poètes de la mémoire.