Congo-Brazzaville: Lutte contre la criminalité faunique - Les ministres de la Comifac attendus à Brazzaville

La Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) et la Commission économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), en collaboration avec le ministère de l'Economie forestière de la République du Congo, organisent, le 30 septembre à Kintélé, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Comifac.

La réunion des ministres de la Comifac aura pour objectif d'identifier les différents mécanismes de financement de la conservation de la biodiversité en Afrique centrale. Elle contribuera aussi à la formulation des recommandations, en vue de la mobilisation de ressources budgétaires nationales en faveur de la gestion des aires protégées et transfrontalières.

Ces assises seront également l'occasion pour les pays d'adopter des positions communes sur les points inscrits à l'ordre du jour des COP prévues en 2022 (la COP27 sur le climat, la COP15 sur la diversité biologique et la COP19 sur la Citès). Elle vise, de même, à soutenir le renforcement de la coopération judiciaire entre les États membres de la Comifac et ceux de la CEEAC en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite de ressources naturelles.

Compte tenu du caractère transversal de la lutte contre les crimes qui portent atteinte à l'environnement, les résultats de la réunion seront déterminés grâce à la participation des départements ministériels en charge des Forêts et de l'Environnement, de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et des Finances des différents États membres de la CEEAC.

La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts représente une menace grave pour la paix et la stabilité sociale, au même titre que les autres formes de criminalité. L'ampleur et l'impact du trafic des ressources naturelles ne sont plus une simple question de dommages à l'environnement, mais constituent une menace à l'Etat de droit, à la paix, à la sécurité ainsi qu'à l'économie et aux conditions de vie de millions de personnes.

La réunion extraordinaire des ministres de la Comifac, articulée autour d'un segment des experts les 28 et 29 septembre et d'un segment ministériel le 30 septembre, est organisée avec l'appui financier de l'Union européenne, dans le cadre du Programme d'appui aux réformes et renforcement des capacités institutionnelles de la CEEAC et le Programme Ecofac 6, du onzième Fonds européen de développement.

L'appui de l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime est technique et relève du Programme mondial de lutte contre les crimes portant atteinte à l'environnement.