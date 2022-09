Sierra Leone/Congo-Kinshasa: Match amical - La RDC écrase la Sierra Leone

Après pratiquement cinq matches sans victoire, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont finalement goûté à nouveau au succès, le 27 septembre au stade Père Jego de Casablanca, en battant les Lones Stars de la Sierra Leone par trois buts à zéro. Le match entrait dans le cadre de la trêve internationale.

Après la défaite de 0-1 face au Burkina Faso en premier match, la RDC, conduite par le nouveau sélectionneur Sébastien Desabre, se devait de remporter sa seconde rencontre pour remonter le moral du groupe en stage en terre marocaine.

Pour ce match, le technicien français a donné du temps de jeu à plusieurs joueurs absents au premier match. Aussi a-t-il placé le gardien Siadi Ngusia Baggio du Tout puissant Mazembe dans les perches, à la place de Lionel Mpasi de Rodez en Ligue 2 française. En défense, Sébastien Desabre a reconduit la paire Idumba Fasika de Cape Town City FC, en Afrique du Sud, et Inonga Baka de Simba SC de Tanzanie comme au premier match. Dieumerci Mukoko Amale d'El Jadida, au Maroc, et le jeune international Chadrack Boka Issaka de Lupopo ont été placés respectivement sur les flancs droit et gauche, préférés à Gédéon Kalulu de Lorient, en Ligue 1 française, et Arthur Masuaku de Besiktas, en Turquie. Au milieu de terrain, on a noté la titularisation d'Edo Kayembe de Watford, en Championship anglaise (D2), Samuel Moutoussamy de Nantes, en Ligue 1 française, et d'Arnaud Lusamba d'Alanyaspor en Turquie. Le trio d'attaque s'est composé de Jackson Muleka dans l'axe, Meschak Elia à gauche et l'ailier Lilepo Makabi d'Al Hilal du Soudan en droite.

Les poulains de Sébastien Desabre ont raté des actions nettes de but en première période, n'arrivant pas à concrétiser leur large domination dans l'entrejeu. La défense sierra léonaise, avec l'expérimenté Steven Caulker, a tenu bon tout au long de cette première moitié du match. Sorti du banc des remplaçants (entré à la place de Jackson Muleka à la 62e mn), Ben Malango a débloqué le compteur des Léopards à la 70e mn, reprenant de la tête un corner de Meschak Elia. A la 73e, c'est le capitaine du jour, Edo Kayemba, qui a inscrit le somptueux deuxième but : une frappe limpide en dehors de la surface de réparation, mise sur orbite par Arnaud Lusamba. Enfin, Meschak Elia a lui aussi participé à la victoire des Léopards en signant le troisième but à la 75e mn, sur une passe en profondeur de Yoane Wissa.

En cinq minutes, la RDC a marqué coup sur coup trois buts. Et cela après un coaching payant de Sébastien Desabre qui a effectué plusieurs changements. Blessé, le défenseur central Idumba Fasika a cédé sa place à Arsène Zola au milieu la seconde période. Ben Malango, Yoane Wissa, Théo Bongonda, Philippe Kinzumbi, Miché Mika ont remplacé respectivement Jackson Muleka, Glody Lilepo, Arnaud Lusamba, Meschak Elia et Samuel Moutoussamy.

Soulignons-le, c'est la première victoire de la RDC après le nul et la défaite contre le Maroc (barrage Coupe du monde), les défaites face au Gabon et au Soudan (éliminatoires Coupe d'Afrique des nations -CAN- 2024) et la défaite contre le Burkina Faso (amical Fifa). Les Léopards se reconstituent en vue de la suite des éliminatoires de la CAN contre la Mauritanie, le 20 mars et le 28 mars 2023. Les Mourabitounes Mauritaniens ont, d'ailleurs, battu les Diables rouges du Congo en amical Fifa par 2-0.