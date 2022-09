Congo-Brazzaville: Emploi-Formation - Le renforcement du système envisagé

L'atelier national de l'élaboration du programme de renforcement du système emploi-formation (Jobs facility), ouvert le 27 septembre à Brazzaville, a pour objectif l'identification des projets à mettre en œuvre pour renforcer le système emploi-formation au Congo.

La session lancée par Hugues Ngouélondélé, ministre en charge de la Formation qualifiante et de l'Emploi, vise principalement à doter le Congo d'un programme global sur la situation des jeunes dans le marché de l'emploi. Les participants vont revisiter les pistes d'amélioration du système emploi-formation adoptées à l'atelier d'autoévaluation du mois d'avril dernier. Ils vont aussi sélectionner et prioriser les pistes à améliorer mais aussi identifier les programmes/ projets pertinents et réalistes, ainsi que les partenaires potentiels d'exécution. Ils proposeront surtout une esquisse de budget indicatif de ces programmes/ projets.

" Les travaux du présent atelier devront permettre de doter le Congo d'un programme global, cohérent et réaliste susceptible d'améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. La participation des acteurs intervenant dans le secteur de l'emploi, notamment les employeurs, les partenaires sociaux, la société civile et les partenaires techniques au développement mais aussi pour le département dont j'ai la charge est un motif de satisfaction ", a déclaré Hugues Ngouélondélé.

Il a, par ailleurs, rendu hommage aux partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme aux nombreux projets dont son ministère est bénéficiaire. Le ministre a notamment cité le projet emploi -formation " Mosala ", visant à assurer une meilleure adéquation entre l'offre de formation des jeunes et le secteur de production dont le démarrage de la mission de consultation est imminent pour la réalisation des études de faisabilité.

L'organisation de cet atelier vient de renforcer le partenariat entre le Congo et la France dans le domaine crucial de la formation des jeunes et de l'emploi. Car " offrir à la jeunesse congolaise l'opportunité de se former, de s'insérer dans le monde du travail au Congo est donc, plus que jamais, une priorité majeure de notre partenariat ", a souligné François Barateau, l'ambassadeur de France au Congo.

Des financements importants à hauteur de trente millions d'euros, accordés par l'Agence française de développement (AFD) pour renforcer la qualification des jeunes et la compétitivité des entreprises, confirment la vision commune des deux pays à résoudre les difficultés des Congolais à accéder au marché du travail.

" L'atelier national devrait ainsi permettre de finaliser les travaux engagés en avril 2022 qui avait permis d'organiser une autoévaluation de l'écosystème congolais de l'emploi et de la formation. Cette démarche de diagnostic participatif, associant l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, nous apparaît comme un signal très positif pour avancer de concert la reconstruction de la stratégie ambitieuse de l'emploi-formation dont le Congo a besoin ", a expliqué le diplomate français.

L'organisation de cet atelier a été couplée à la présentation des résultats de l'enquête sur la transition de l'école vers la vie active (ETVA Congo 2022) dont le lancement avait eu lieu le 9 mars à Brazzaville. Les résultats détaillés vont être présentés au cours de cet atelier par les experts nationaux.

L'enquête a concerné 1 909 410 pour 955 794 jeunes femmes dont l'âge varie de 15 à 35 ans. Elle a révélé, par ailleurs, que 58,5% des jeunes vivent en milieu urbain, 33,17% sont en décrochage scolaire au secondaire, 26,8% sont dans le chômage, 15,8% ont accès aux TIC, 0,9% sont intéressés par les métiers de l'agriculture, 41,3% de ceux qui n'ont pas été à l'école, n'ont pas de formation ni emploi, puis 72,9% travaillant avec des contrats non écrits. " En accord avec l'AFD et le Bureau international du travail, le rapport d'analyse de l'ETVA Congo 2022 fera l'objet d'atelier national de validation qui se tiendra dans un bref délai ", a précisé Auxence Léonard Okombi, le directeur général de la Formation qualifiante et de l'emploi.