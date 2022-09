Burkina Faso: Attaque de Gaskindé - Le général Silas Keita dénonce une " complicité malheureuse "

L'attaque du convoi humanitaire de ravitaillement de la ville de Djibo, survenue le lundi 26 septembre 2022 au niveau de la localité de Gaskindé n'a pas encore livré tous ses secrets, à commencer par le bilan des pertes qui demeure toujours provisoire.

Aussi, l'armée donne-t-elle rendez-vous après-demain vendredi pour de plus amples explications, lorsque les ratissages auront permis de réunir plus d'informations. D'ores et déjà, le ministre délégué à la défense nationale, le général Silas Kéita a dénoncé des " complicités malheureuses qui ont livré le convoi à la merci de ces hommes armés ".

" Le gouvernement rassure que l'armée reste mobilisée, motivée et engagée pour gagner la lutte ", a souligné le ministre délégué au sortir du conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre.

Un Conseil des ministres au cours duquel il est ressorti que le pays a perdu plus de 13 milliards de francs CFA en médicaments et consommables du fait des incendies enregistrés dans des entrepôts de stockage de produits de santé. Des feux qui pourraient être issus de la défaillance des infrastructures et équipements, de problèmes de gouvernance ou d'actes criminels selon différentes hypothèses envisagées.