Egypte: Le pays est fière de ses relations historiques et étroites avec l'Inde

L'Egypte est fière de ses relations historiques et étroites avec l'Inde, a déclaré le président Abdel Fattah Al-Sissi, qui a reçu aujourd'hui lundi le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh. Le président a affirmé le souci de l'Egypte de renforcer sa coopération avec l'Inde, notamment dans les domaines militaire et défensif, a dit le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi.

Pour sa part, le ministre indien a transmis au président Al-Sissi les salutations du premier ministre indien, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations égypto-indiennes développées.

L'Inde tient à approfondir les relations avec l'Egypte à la lumière du bond que connait l'Egypte en terme de développement global sous le président Al-Sissi, en plus du rôle égyptien central et décisif dans la lutte contre le terrorisme, ce qui se reflète sur la sécurité et la stabilité de l'Egypte et de toute la région, a dit le ministre.

Il a affirmé l'aspiration de son pays a échanger les expériences avec l'Egypte dans les domaines militaire et sécuritaire.

La coopération dans la fabrication commune, le transfert et la localisation de la technologie pour tirer parti des capacités et de l'infrastructure disponibles, en plus de la coopération dans le domaine de formation et des entraînements conjoints y ont fait l'objet d'examen.