Sud-Soudan: "Le tribalisme est l'ennemi de la coexistence pacifique et incompatible avec la foi", déclare l'archevêque de Juba

Juba — " Le tribalisme est le plus grand ennemi du pays ", a déclaré Mgr Stephen Ameyu Martin Mulla, archevêque de Juba et administrateur apostolique du diocèse de Torit, dans son homélie du dimanche 25 septembre lors de la messe en la paroisse de Notre-Dame des Douleurs à Torit. "Nous ne pouvons pas construire notre nation ou l'Église en les fondant sur le tribalisme : si nous les construisons sur le tribalisme, nous dirons qu'il n'y a pas de baptême, de communion, de confirmation, et nous tomberons parce que c'est quelque chose qui nous divise", a souligné Mgr Ameyu. "Le tribalisme ne peut pas aider l'Église et la nation à se développer, au contraire, il ne fera que conduire certains chrétiens à douter du sacrement".

C'est pourquoi l'archevêque encourage "les fidèles et les prêtres à lutter contre le tribalisme au Sud-Soudan, car il s'agit de notre plus grand ennemi qui a besoin de nos efforts collectifs pour y mettre fin par tous les moyens".

Rappelant que le Soudan du Sud est "une nouvelle nation" qui a obtenu son indépendance du Soudan en juillet 2011, et qui a donc des racines tribales plutôt que nationales, l'évêque Ameyu a appelé à "l'intervention de Dieu pour combattre le tribalisme, car c'est seulement le tribalisme qui nous divise".

"Le salut ne sera possible que pour nous tous, que nous soyons riches ou pauvres ; nous devons tous coopérer pour travailler ensemble, car c'est vraiment par notre coopération que nous pouvons nous sauver." Il a ensuite souligné la nécessité d'une coopération entre le clergé et les laïcs, déclarant : "S'il y a une mauvaise coordination entre le clergé et les fidèles, cela entraînera des échecs dans la plupart des activités de la paroisse ou du diocèse.

À plusieurs reprises, les évêques sud-soudanais ont rappelé aux fidèles que le tribalisme est incompatible avec la foi chrétienne. " Tous les êtres humains sont à l'image de Dieu, aucune tribu n'est meilleure qu'une autre ", avait rappelé aux fidèles Mgr Barani Edwardo Hiiboro Kussala, évêque de Tombura-Yambio, dans son message pour la Journée internationale de la paix 2020 (voir Fides 22/9/2020).

Il existe 64 tribus au Sud-Soudan. Les principaux groupes ethniques sont les Dinka, suivis des Nuer. Il n'est pas rare d'entendre dire que des individus ou des groupes subissent certains traitements en raison des différences ethniques qui les séparent de leurs compatriotes sud-soudanais, tandis que les principales formations politiques sud-soudanaises sont divisées en fonction de l'ethnicité des dirigeants et des militants. La guerre civile qui a éclaté en décembre 2013 a vu les principaux groupes ethniques du pays s'affronter.