Congo-Brazzaville: Financements additionnels

Le champ d'intervention des sports est aussi large que varié. En témoigne la trentaine de fédérations sportives reconnues par les autorités compétentes.

Toutes, sans exception, sont rattachées au budget de l'Etat surtout quand elles sont engagées dans les compétitions internationales. Logique dans la mesure où il n'y a pas de sport de haut niveau sans financements.

Aux termes de la loi 11-2000 du 31 juillet 2000, le gouvernement avait créé le Fonds national pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives aux fins de donner un coup de pouce au financement du sport national et soulager tant soit peu le budget de l'Etat. Mais il aura fallu attendre vingt ans après pour le doter d'un cadre juridique. Sa session inaugurale, tenue le 12 juin 2020, avait été perçue comme un début de solution. L'on constate que jusqu'alors les sportifs congolais éprouvent les mêmes difficultés pour participer à des compétitions internationales.

Alimenter le fonds devient une nécessité. Les ressources de cette structure proviennent des revenus d'exploitation commerciale et publicitaire des équipements, des établissements sportifs ainsi que des manifestations sportives radiodiffusées ou télévisées. S'ajoutent à cette liste, les taxes spéciales sur les sociétés et les entreprises sportives, mais aussi celles prélevées sur la consommation d'alcool et de tabac, le prélèvement sur les sommes engagées dans les paris sportifs et les paris mutuels urbains...

La nouvelle donne devrait aussi motiver toutes les sociétés et entreprises installées au Congo à jouer leur rôle dans l'épanouissement des disciplines sportives. Après tout, la réussite d'un tel engagement dépendra de la capacité managériale des membres chargés de trouver les financements additionnels auprès des sponsors.