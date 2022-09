Congo-Brazzaville: Fonction publique - Les finalistes des écoles professionnelles réitèrent leur demande d'intégration

Au terme des séances de travail avec le ministère de la Fonction publique, les membres de Socle des diplômés des écoles professionnelles (SDEP), dont certains ont fini leur formation depuis 2010, ont fait une déclaration, le 28 septembre à Brazzaville, dans laquelle ils invitent le gouvernement à publier le quota de recrutement 2022 en vue de mettre fin à la souffrance de ces jeunes congolais.

Nombreux ont été des jeunes à l'attente de l'emploi, réunis dans l'enceinte du jardin des droits de l'homme de Brazzaville pour exprimer leur mécontentement suite à la " léthargie " constatée dans le traitement de leur situation. Les membres du SDEP se disent lésés et demandent aux autorités de diligenter le processus de recrutement, puisque l'année 2022 tend vers sa fin. Ils déplorent le fait que les multiples promesses du gouvernement ne se réalisent toujours pas.

" C'est un cri d'alarme que nous lançons à nouveau. Nous sommes inquiets puisque nous abordons le dernier trimestre de l'année et le quota 2022 qui figure bien au budget, exercice 2022, explicité par la loi de finances est en train d'être clôturé. Nous demandons au gouvernement de faire feu de tout bois afin de publier ce quota. Cela nous permettra de sortir de la calamité du chômage, surtout qu'un grand nombre d'entre nous est menacé par la question de la limite d'âge. Moi, j'ai fini depuis 2010, jusqu'à présent j'attends toujours. Imaginez qu'actuellement je milite avec les finalistes de 2022, malgré mes dix ans d'attente ", a expliqué le coordonnateur du SDEP, Jonas Zola Kihindou.

Contrairement à d'autres mouvements syndicaux, le SDEP privilégie le dialogue et compte sur l'esprit de compassion et de sagesse du Premier ministre, afin de remettre ces finalistes dans leurs droits. Cette plateforme relance son cri d'alarme et pense que son souhait va bientôt se réaliser.

Fatigué de subir l'humiliation du chômage depuis plus d'une décennie, Thomas Makiessé, l'un des membres du SDEP, a indiqué que les autorités devraient pallier cette situation le plus tôt possible. Selon lui, la non résolution de cette situation sera " la goutte d'eau qui fera déborder le vase ".

Notons que le SDEP est une plateforme syndicale qui regroupe tous les finalistes de plus de onze écoles de formation professionnelle. Il milite pour les intérêts des finalistes, notamment leur intégration et l'avancement de leur carrière.