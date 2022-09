Algérie: L'accès à l'Internet haut et très haut débit, priorité du Gouvernement

Alger — Le Gouvernement a placé l'amélioration de la qualité de la connectivité et la généralisation de l'accès à l'Internet haut et très haut débit parmi ses priorités, indique la Déclaration de politique générale du gouvernement qui sera présentée le 3 octobre prochain devant le Parlement.

"L'amélioration de la qualité de la connectivité au profit des citoyens, des opérateurs économiques et des établissements publics et la généralisation de l'accès à l'Internet haut et très haut débit de façon ubiquitaire, figurent parmi les priorités de l'action du Gouvernement", précise la Déclaration qui sera présentée par le Premier ministre, M. Aïmene Benaberrahmane, à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le gouvernement a, dans ce sens, mis en avant les principales réalisations en matière notamment de réseau de transport international et bande passante internationale.

Il a, ainsi, annoncé l'engagement des travaux d'augmentation de la capacité globale en bande passante internationale pour atteindre 3,8 Térabit par seconde (Tbps) d'ici la fin de l'année 2022 (contre 2,8 Tbps en 2021 et 1,4 Tbps en 2019) et ce, dans le cadre de l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes.

Il s'agit aussi de l'adhésion à un nouveau projet de câble sous-marin dont la mise en service est prévue à partir de 2025 et ce, afin de renforcer la résilience du réseau de transport international et de remplacer graduellement les câbles dont la fin de vie est proche.

La Déclaration note, par ailleurs, une augmentation du nombre d'abonnés à l'Internet fixe, qui a atteint 4,3 millions, contre 4 millions à fin juin 2021 et 3,5 millions à fin 2019.

En matière d'accès à l'Internet mobile, le document relève une amélioration de la couverture des réseaux mobiles et de la qualité de service à travers la densification du réseau 4G dans les 58 wilayas avec l'installation et la mise en service de 2200 sites 4G et la densification de la couverture du réseau d'accès radio 2G/3G avec la mise en service de 913 sites supplémentaires.

Selon la Déclaration, l'optimisation et la rationalisation du spectre de fréquences radioélectriques a permis une augmentation de 37% du volume data consommé en moyenne par un abonné à l'Internet mobile entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.

Concernant la couverture des régions enclavées et les zones d'ombre, par le réseau national des télécommunications, des projets ont été inscrits au titre du fonds du service universel des communications électroniques, à savoir la couverture par un réseau "fixe" de télécommunications de 410 localités sur 508, soit un taux de réalisation de 80% et la couverture par un réseau "mobile" de télécommunication de zones enclavées de la wilaya de Tindouf (17 sites réalisés, dont 10 mis en service).

Il s'agit aussi de la réalisation de 38 sites pour la couverture, par un réseau mobile de télécommunications, de zones frontalières (sur les 38 sites programmés, 35 ont été mis en service), ainsi que de la mise à niveau du backbone national dans sa partie Nord-Sud et Sud-Est sur 8 tronçons qui enregistre un taux d'avancement moyen de 96%, dont 6 tronçons achevés et la réalisation de 2 liaisons en fibre optique au niveau de la wilaya d'Illizi et 1 liaison en fibre optique reliant Illizi à Tamanrasset, dont le taux d'avancement global est de 40%.

Sur le volet "réseau de transport national", il est à souligner l'extension du Backbone national par la mise en place de nouveaux nœuds et le parachèvement de la modernisation et du développement du réseau Ethernet ainsi qu'à la finalisation de la partie algérienne de la dorsale transsaharienne avec la réalisation de 2.548Km de fibre optique.