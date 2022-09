Algérie: Prix du président de la République du journaliste professionnel - Les membres du jury installés

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a procédé, mercredi au siège du ministère, à l'installation des membres du jury de la 8e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel, placée cette année sous le thème "Soixantenaire de l'indépendance: défis d'hier, défis d'aujourd'hui".

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation du jury, présidé par le doyen de la faculté des Sciences politiques et des Relations internationales, Dr Slimane Aradj, le ministre a indiqué qu'"il s'agit du même jury de l'année passée, compte tenu de l'expérience et des compétences de ses membres", ajoutant que "la volonté est là pour que le travail soit sérieux, intègre et totalement transparent".

Le concours vise à "inciter les journalistes à fournir davantage d'efforts pour mettre en avant leurs œuvres", a expliqué M. Bouslimani, rappelant que l'Algérie célèbre cette année le 60e anniversaire de l'indépendance, d'où le choix du thème "Soixantenaire de l'indépendance: Défis d'hier...Défis d'aujourd'hui".

Cet événement se veut une opportunité pour évoquer "les acquis réalisés par l'Algérie aujourd'hui, mais également les nouveaux défis qui se profilent, d'autant plus que 2022 se veut une année économique par excellence, tel qu'affirmé par le président de la République", a-t-il soutenu.

Les journalistes sont appelés, poursuit le ministre, à déployer davantage d'efforts afin de participer à ce concours avec un produit médiatique "de qualité".

A noter que le jury du Prix, devant être remis le 22 octobre à l'occasion de la Journée nationale de la presse, est composé de représentants des ministères de la Communication, des Finances, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Culture et des Arts, ainsi que de représentants de la famille de la presse et des universitaires.

Ce prix se veut, selon les organisateurs, une reconnaissance du processus de lutte des médias algériens durant la Guerre de libération nationale et un hommage aux professionnels de la presse nationale, écrite, audiovisuelle et électronique, qui contribue à la consécration du droit du citoyen à une information objective et crédible.

Le Prix du président de la République du journaliste professionnel vise à promouvoir la production médiatique nationale, toutes formes confondues, et à encourager la créativité et le professionnalisme au sein de la presse nationale par l'instauration d'une culture de mérite et la distinction des meilleures œuvres médiatiques, tant individuelles que collectives, liées au thème proposé.

Pour rappel, le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 11 octobre 2022.