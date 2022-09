Cote d'Ivoire: '' Il incarne les valeurs que j'aime dans le football ", Jean-Louis Gasset sur Seko Fofana

Revenu en sélection ivoirienne après l'avoir quitté pendant plus d'un an, Seko Fofana a fait sensation. Très bon en milieu de terrain aussi bien contre le Togo (2-1) que la Guinée (3-1), le joueur du RC Lens a d'ailleurs marqué deux buts au cours de ces deux matchs amicaux et a marqué les deux rencontres par sa présence et son apport. De quoi ravir Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Eléphants.

" Il incarne les valeurs que j'aime dans le football. Il est généreux et raisonne collectif. Je ne prenais pas trop de risque à aller le chercher ", a-t-il confié en conférence de presse d'après le match contre le Togo. " J'en avais fait ma priorité tant il m'avait surpris l'an dernier. J'en avais fait mon recrutement numéro un. Je l'avais eu au téléphone pour savoir si ce n'était pas fermé. Il m'a dit qu'il fallait qu'on discute et je m'étais déplacé pour qu'on discute. Maintenant, j'attends qu'il fasse du Fofana, qu'il travaille et qu'il encourage les autres et, temps en temps, de marquer des buts. Son leadership me plaît et il impose le respect par son travail et ses courses. J'aime les gens comme ça. Tous les groupes acceptent les bons joueurs ", a ajouté Jean-Louis Gasset.

S'il garde sa forme, Seko Fofana sera sans nul doute très précieux pour les Eléphants lors des prochaines échéances.