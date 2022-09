Algérie: Le 12e Salon international des énergies renouvelables en octobre à Oran

Oran — La 12ème édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA) se tiendra du 24 au 26 octobre 2022 au Centre des conventions d'Oran, indique un communiqué de l'agence organisatrice "Myriade Communication".

Cette nouvelle édition, organisée sous le thème "la transition énergétique pour une croissance verte", est conçue en appui au plan d'action du Gouvernement dans le volet du développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique, a-t-on souligné de même source.

"ERA se veut le reflet de cette démarche globale pour une transition énergétique réussie et une meilleure sécurité énergétique", a-t-on mis en exergue, notant que l'objectif du Salon est d'offrir un espace d'échanges et de rencontres entre les opérateurs, algériens et étrangers, ainsi que les universitaires et chercheurs versés dans les domaines des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable.

Ce salon permet, par ailleurs, aux partenaires étrangers d'évaluer les potentialités du marché algérien en la matière, a-t-on souligné, ajoutant que la présence des institutions algériennes offre aux opérateurs et professionnels l'occasion de rencontrer de près des acteurs majeurs du Programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Le Salon accorde une place privilégiée aux jeunes promoteurs, startups et micro-entreprises, dans le but de les aider à mener à bien leurs projets d'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables ou dans des activités connexes, a-t-on fait savoir dans le même document.

Un riche programme de conférences est concocté en marge de cet évènement. Les conférences seront animées par des spécialistes et experts nationaux et étrangers, et consacrées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables.