Sénégal: Formose Mendy - " La coupe du monde est un rêve "

Après avoir honoré ses deux premières sélections avec le Sénégal lors de cette trêve internationale du mois de septembre, Formose Mendy reste dans la position du jeune joueur en apprentissage, même s'il espère avoir marqué des points dans l'optique d'une convocation pour la coupe du monde au Qatar.

" Ma première convocation j'étais venu pour combler le groupe parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Mais cette fois-ci, j'ai été convoqué officiellement, tout cela c'est grâce à Dieu, tout ce que je fais, j'ai grandement confiance en moi. Lors de mon arrivée en équipe nationale, le coach a placé en moi sa confiance et m'a convoqué. Tout ce que j'ai fais sur le terrain je remercie le bon Dieu. Je vais m'asseoir, réfléchir à ce que j'ai fais et regarder les extraits de mon match. Je suis un enfant, je suis en apprentissage, donc faut seulement continuer à bosser. La coupe du monde est un rêve qu'on a depuis petit. Donc si j'y suis on remerciera le bon dieu. On va continuer à faire ce que l'on faisait c'est à dire travailler et si Dieu le veut on sera sur la liste. " a indiqué le jeune défenseur d'Amiens.