Afrique: Eliminatoires CAN U23 - Le programme des matches du second tour

Le premier tour préliminaire de la CAN U23 2023 a pris fin mardi dernier. Et à partir du mois prochain, débutera le second tour avec des affiches alléchantes telles que Togo - Afrique du Sud et Burkina Faso - Sénégal. Découvrez le programme complet.

Dans le mois d'octobre 2022 se disputera le second tour des éliminatoires de la CAN U23 2023. Les matches allers sont prévus les 21 et 23 et les retours, les 28 et 30 octobre prochain. Plusieurs pays exempts du premier round dont la Côte d'Ivoire entreront en lice. Le pays organisateur le Maroc est qualifié d'office. Découvrez le programme du second tour.

Le programme des matches du second tour

Niger - Cote d'Ivoire

Soudan - Bénin

Tanzanie - Nigeria

Guinée - Ouganda

Eswatini - Egypte

Sierra Léone - Zambie

Togo - Afrique du Sud

Congo - Tunisie

RDC - Algérie

Mozambique - Ghana

Burkina Faso - Sénégal

Rwanda - Mali

Madagascar - Gabon

Angola - Cameroun

Photo : Mozambique - Maurice (1er tour)