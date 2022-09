Afrique: Algérie-Russie - Intensifier les investissements communs et transférer la technologie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à gauche, et le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en marge du Sommet Russie-Afrique 2019 au Sirius Park of Science and Art à Sotchi, Russie, le 23 octobre 2019.

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a mis l'accent, mercredi à Alger, à l'occasion de la tenue des travaux de la 10e session de la Commission gouvernementale mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, sur la nécessité d'intensifier les investissements communs entre les deux pays et de transférer la technologie et l'expertise.

Coprésidant les travaux de cette session avec le ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Dimitri Patrouchev, M. Henni a précisé que "l'établissement d'un partenariat mutuellement avantageux entre l'Algérie et la Russie passe inévitablement par le soutien des investissements bilatéraux et le transfert de la technologie et de l'expertise".

Mettant en avant l'importance d'oeuvrer de concert pour faciliter les relations d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays, le ministre a relevé que la coopération bilatérale dans les domaines institutionnel et économique "est indispensable aujourd'hui pour refléter les capacités des deux pays notamment le domaine économique".

L'Algérie accorde "un intérêt particulier" au renforcement du dialogue bilatéral de haut niveau conformément à la Déclaration de partenariat stratégique signée en avril 2001 à Moscou, et qui a donné "une dimension exceptionnelle et importante aux relations algéro-russes", a soutenu M. Henni.

Le ministre a rappelé que l'Algérie a entamé la mise en oeuvre du nouveau programme de relance économique visant à asseoir une économie forte et diversifiée, génératrice de richesses et d'emploi, et donnant la priorité aux projets de partenariat et d'investissement étranger direct et partant, s'ouvrir sur le marché mondial.

S'agissant de l'agriculture, il a indiqué que la stratégie de l'Algérie "aux contours clairs" vise à assurer sa souveraineté alimentaire et s'orienter vers l'exportations, ajoutant qu'il existe "des perspectives prometteuses" pour le partenariat bilatéral dans les domaines des céréales, des semences, des plants, des oléagineux, des aliments, l'amélioration génétique, la production animalière et la santé animale et végétale.

Quant au domaine énergétique, le ministre a affirmé que le gouvernement algérien est prêt à renforcer les relations entre les sociétés des deux pays pour explorer de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines d'intérêt commun.

En outre, la coopération dans le domaine spatial constitue "l"un des secteurs importants à promouvoir entre l'Algérie et la Russie", selon le ministre qui a rappelé les opportunités de coopération disponibles en matière d'industrie pharmaceutique, eu égard au "développement réalisé entre les deux pays dans ce domaine vital".

Le ministre n'a pas manqué d'émettre le vœux pour que la 7e session du Conseil d'affaires algéro-russe se tienne dans les plus brefs délais afin d'orienter, définir et valoriser les opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux parties.

De son côté le ministre russe, a affirmé que l'Algérie faisait partie des partenaires principaux de son pays en Afrique, ajoutant que cette coopération bilatérale est "basée sur la confiance et le respect".

L'énergie, l'industrie pharmaceutique et le transport représentent les secteurs les plus importants qui renforceront la coopération bilatérales en plus du secteur agricole qui demeure "axial" pour les deux parties.

A l'issue de cette séance les deux ministres ont signé le procès de la 10e session de la Commission mixtes algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, lequel représente "une feuille de route pour la coopération bilatérale", a déclaré le ministre de l'Agriculture à la presse.

Aussi, le programme exécutif en matière des sports 2022-2024 a été signé par le Directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des sports, et l'ambassadeur russe en Algérie, Valerian Shuvaev.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette session, M. Patrushev a fait savoir que la Commission gouvernementale mixte œuvrait à la promotion des échanges des produits et la diversification de la coopération.

"S'agissant la coopération commune en matière de prospection et d'extraction d'hydrocarbures et des matières souterraines, la coopération entre Gazprom et Sonatrach a atteint des niveaux avancés", précise le ministre russe.

Selon M. Patrushev, la Commission a également accordé un intérêt particulier aux questions de renforcement du commerce des produits agricoles dont l'augmentation de la dotation en céréales russes.