Congo-Kinshasa: Kalemie - inauguration du centre hospitalier de la police, financé par la MONUSCO

Le ministre provincial des Infrastructures du Tanganyika a inauguré mardi 27 septembre un centre hospitalier pour la Police nationale Congolaise (PNC) au quartier Kabalo à Kalemie (Tanganyika).

Il s'agit d'un projet à impact rapide financé par la MONUSCO.

Cette formation sanitaire est dénommée " Centre hospitalier de référence général Yav Mukaya ", du nom de commissaire provincial de la police du Tanganyika.

Le bâtiment qui abrite le centre hospitalier est constitué d'un laboratoire, d'une infirmerie, d'une salle de consultation, d'une maternité avec salle d'accouchement, d'une salle d'opération, d'une pharmacie, d'une salle d'hospitalisation pour les hommes et pour les femmes, d'un hall de dégagement ainsi que d'un bloc sanitaire composés de toilettes et douches.

Le commissaire provincial de la police du Tanganyika, le général Yav Mukaya exhorte le gouvernement provincial et les partenaires à équiper en matériels et en médicaments ce centre hospitalier, car il va aider non seulement les policiers et leurs dépendants, mais aussi la population :

" Nous demandons à ce que ce genre de projets ne se limitent pas qu'à Kalemie, mais que cela s'étend au niveau des territoires de la province et sollicitons aussi au gouvernement provincial et à nos partenaires un appui en matériels et en médicaments pour permettre au service de santé d'accomplir sa mission car le centre hospitalier sans équipement médical est une maison d'habitation ".

Au cours de la cérémonie, le représentant du chef de bureau de la MONUSCO/ Kalemie a rappelé que son institution va parachever tous les projets en cours sous son financement dans la ville de Kalemie.

Les travaux dont le montant n'a pas été révélé, ont été exécutés par l'ONG, Action citoyenne pour la paix et le développement.