Cote d'Ivoire: Ligue 2 - Yamoussoukro commence bien !

Les Béliers de Yamoussoukro football club ont battu Inova sporting club association (Isca) sur le score de 2 buts à 1, lundi au stade Robert Champroux, comptant pour la 2e journée de la Ligue 2.

Exempts lors de la première journée, les Bleu et Blanc ont ainsi effectué leur rentrée des classes. Une entrée en lice que Isca a failli gâcher en ouvrant le score à la 27e min grâce à la réalisation de Issa Kouamé. Pris aux pièges, les Béliers réussiront à réduire le score avant la pause. Le but égalisateur intervient à la 39e min (1-1) et porte la griffe de Kanté Sékou.

De retour de la période d'oxygénation, la nouvelle recrue ne lâche pas son adversaire et réussi à lui faire peur. Le gardien de Yamoussoukro Fc sauve son équipe par sa vigilance en dégageant une balle chaude (64e min).

Cette menace va dompter l'ardeur des Béliers de Yamoussoukro. La bande à Christophe Gratecarp va s'appliquer et elle réussira à renverser la vapeur (2-1, 71e min). Ce deuxième but porte la marque de Lebri Didier. Ce score aurait pu être aggravé si l'arbitre avait accordé le penalty aux Béliers à 90+6.

Cette performance de Yamoussoukro Fc sur Isca permet au club de la capitale politique de bien entamer cette saison 2021-2023. Il figure parmi les favoris et s'est hissé dans le trio de tête dans la poule B (3e avec 3 points) derrière Guerry (1er, 4 points+1) et Mouna Fc (2e, 4 points+1). La poule A est contrôlée par Zoman (1er, 4 points +3). Il est suivi par Efym, Bouaflé, Jcat, Africa et Adzopé, ils sont respectivement 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Ils ont en commun les mêmes points et les mêmes goals différentiels ; 4 points +1.