Cote d'Ivoire: Louis Dacoury-Tabley - " L'entreprenariat va permettre au pays de résorber le problème de chômage"

Louis Dacoury-Tabley, ministre-gouverneur du District autonome du Goh-Djiboua estime que l'entreprenariat des jeunes va permettre à la Côte d'Ivoire de résorber le problème de chômage.

Il l'a dit, le mercredi 28 septembre 2022 dans un hôtel à Abidjan-Cocody, lors du lancement de la 2è édition de formation de jeunes entrepreneurs dénommée "Alliance Academy Tour-2022".

Le ministre-gouverneur du District autonome du Goh-Djiboua Louis Dacoury-Tabley s'est rejoui d'être venu lui-même à ce lancement de la 2è édition de formation de jeunes entrepreneurs dénommée "Alliance Academy Tour-2022" et découvrir des choses qu'il ne savait pas.

L'entreprenariat pour résorber le problème de chômage

" Je ne m'y attendais à ce que j'ai vu et entendu, ici. À la limite, je me félicite d'avoir eu l'idée de venir moi-même parce qu'en réalité, il y avait quelque chose préalablement conçu dans ma tête en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Dans nos missions du District, nous devons gérer les questions d'emplois et dans une mission d'État et comment faire ? Quand je vois que des entreprises privées qui ont pris sur elles de susciter cela, je suis très ému et j'encourage ces jeunes.(... )

Vous parlez des choses de l'avenir et même d'actualité, on est sûr que les choses iront mieux. Quelqu'un a dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais je pense que tout ira encore bien et ça va permettre à la Côte d'Ivoire de résorber le problème de chômage", a dit le ministre-gouverneur, Louis Dacoury-Tabley.

La mission de "Alliance Academy Tour" est d'orienter et encadrer

Avant lui, Kadio-Morokro Désiré, directeur d'une entreprise et promoteur 'd"Alliance Academy Tour-2022" a indiqué que cette année, la formation des jeunes entrepreneurs sera à Gagnoa, Divo et Grand-Bassam pour donner aux impétrants la formation, les conseils et l'encadrement qu'il leur faut. Il a précisé que la mission de "Alliance Academy Tour" n'est pas de donner de l'argent mais d'orienter et encadrer les jeunes entrepreneurs pour qu'ils réussissent dans ce qu'ils vont entreprendre. Le promoteur a fait le bilan de la 1ère édition qui leur a permis d'être à Koumassi, Agboville, et Abengourou et à Korhogo.

Samba Yatassaye, Dg d'une structure qui accompagne "Alliance Academy Tour-2022" a dit son engagement à être avec le promoteur pour la mise en œuvre de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire.

Un panel sur le thème "Entreprenariat, levier de développement des collectivités territoriales" a été animé par Amaral Fofana (entrepreneur et député de Daloa), Tonga Mathurin (directeur du département planification et développement territorial de l'Assemblée des régions, des districts de Côte d'Ivoire (Ardci) et Kadio-Morokro Désiré.

"Alliance Academy Tour" a pour cibles, les artisans, les commerçants, les porteurs de projets, les petites et moyennes entreprises et les jeunes déscolarisés. L'inscription et la formation sont gratuites.