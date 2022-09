Angola: Un académicien mozambicain souligne des qualités de l'œuvre d'Agostinho Neto

Luanda — Le professeur mozambicain de sociologie, Elísio Macamo, a déclaré, dans la ville de Bâle, en Suisse, qu'Agostinho Neto était un homme qui appartenait à une génération dorée d'Africains, et sa poésie a des principes qui peuvent aider à garantir des valeurs pour lesquelles il a donné sa vie.

Le professeur affecté au Département des sciences sociales de l'Université de Bâle, a fait ces déclarations alors qu'il dissertait le thème "Agostinho Neto et le rêve qui ne vieillit jamais", lors d'une conférence organisée par l'ambassade d'Angola en Suisse, dans le cadre des célébrations du centenaire de la naissance du premier président de l'Angola, Agostinho Neto.

Dans la conférence, animée par l'Angolais, également professeur d'université, Austin Andrade, l'académicien mozambicain a présenté Neto dans de multiples dimensions, ayant nourri le rêve des Angolais, et d'autres, et dont la vocation et l'ascension politique ont marqué le continent africain, d'où sa reconnaissance universelle.

"Agostinho Neto, comme beaucoup de sa génération, avait de grands rêves, et c'est pourquoi un tel rêve était destiné à le dépasser afin que sa vie et son exemple puissent inspirer de nouvelles générations d'Angolais et d'Africains à valoriser la vie", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'" il y a des gens qui défient ces lois de la nature. Ils peuvent disparaître physiquement, mais ils continuent à vivre au-delà de leur corps ", a-t-il expliqué.

Elísio Macamo a souligné qu'Agostinho Neto appartient à la "génération dorée des Africains", composée d'hommes et de femmes qui ont non seulement donné une patrie aux autres Africains, mais aussi leur fierté et leur dignité, jetant les bases d'une nouvelle histoire du continent.

Il a souligné le centenaire de la naissance de Neto comme étant "une célébration de la liberté, au sens des droits à la liberté d'expression, de religion, de mouvement et de tout ce qui correspond à la raison pour laquelle le MPLA a pris les armes contre le colonialisme portugais".

Ainsi, selon ce spécialiste, " célébrer le centenaire de Neto, c'est s'engager pour les valeurs et les principes pour lesquels il s'est battu.

Le 17 septembre dernier, 100 ans ont été célébrés depuis la naissance d'António Agostinho Neto, médecin, homme politique et poète angolais qui a été président du MPLA (1962-1979) et 1er président de l'Angola (1975-1979).