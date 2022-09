Afrique: Cyclisme - Cinq coureurs béninois prennent part au Grand prix cycliste Chantal Biya

Cinq athlètes béninois sont présents au circuit Union Cycliste International Africa Pro tour du Grand prix Cycliste de la première du Cameroun, Chantal Biya.

Après l'exploit remarquable des cyclistes béninois au 28è tour de la Côte-Ivoire, les hommes du président Romuald Hazoumè ont encore répondu au rendez-vous du Cameroun. Il s'agit du jeune espoir Ricardo Sodjèdé, de Rémi Sohou, Émmanuel Sagbo, de Romuald Sodji et de Glorad Saizonou pour défendre le drapeau national. Il faut souligner la présence d'un mecanicien et l'entraîneur national et chef de la délégation, Papouen Ocho.

Pour le manager avec Ricardo Sodjèdé, Glorad Saizonou et les autres coureurs, le Bénin va encore taper très fort au Cameroun. " Bien vrai que le Cameroun est une course de montagne et ça être un peu plus dur que la Côte-d'Ivoire " a-t-il précisé. Il a également affirmer que vu la forme actuelle des cyclistes béninois, ces derniers vont facilement affronter le tour car explique-t-il

" C'est partir pour que le Cyclisme puisse complètement émerger dans notre pays. Nous sommes à un moment où il nous faut rien que des résultats " a déclaré le technicien.

À la différence du tour de la Côte-d'Ivoire couru sur sept étapes, les Béninois ont cinq à parfaire. Outre le Cameroun, on a le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte-d'Ivoire, la France, les Pays-Bas, le Mali, l'Algérie et la Slovaquie, qui sont à ce tour.