Afrique: Des légendes africaines réunies samedi soir à Alger pour le tirage au sort du CHAN

Une liste de stars composée d'anciens vainqueurs du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies sera à Alger pour le tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies Algérie 2022, prévu ce samedi 1er octobre dans la capitale algérienne. La cérémonie du tirage au sort aura lieu à l'Opéra d'Alger à 19h00 heure locale (18h00 GMT/ 20h00 heure du Caire/ 21h00 heure d'Afrique de l'Est).

L'événement sera diffusé en direct sur les plateformes de la CAF et sur plusieurs chaînes de télévision en Afrique et au-delà.

Au rang des légendes invitées, Mohamed Nasnoush (Libye), Aymen Mathlouthi (Tunisie) et Robert Kidiaba (RD Congo). Les phénomènes Albelmoumene Djabou (Algérie), Hytham Mustafa et Mohamed Tahir (Soudan) ainsi qu'Emmanuel Agyeman-Badu (Ghana) seront également présents.

Pour la première fois, 18 équipes prennent part à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, les membres du Comité exécutif de la CAF, les membres du gouvernement algérien et d'autres personnalités du football africain sont également attendus à cette prestigieuse cérémonie.

Légendes invitées :

Robert Kidiaba (RD Congo) : L'ancien gardien de but international a presque tout gagné sur le continent avec la RD Congo et le TP Mazembe. Avec les Léopards locaux, il a remporté la première édition du CHAN en 2009. Au cours de ses années de gloire avec le TP Mazembe, Kidiaba a également remporté trois fois la Ligue des Champions de la CAF (2009, 2010 et 2015) et deux Supercoupes de la CAF (2010 et 2011).

Aymen Mathlouthi (Tunisie) : Vainqueur du CHAN en 2011 avec la Tunisie, Mathlouthi a également un palmarès impressionnant en club. Il a remporté la Ligue des Champions de la CAF 2007 avec l'Etoile Sportive du Sahel ainsi que la Coupe de la Confédération en 2006 et 2015.

Mohamed Nashnoush (Libye) : Le gardien libyena écrit l'histoire du CHAN en décrochant le titre d'Homme du match de la finale de l'édition 2014 remportée par les Chevaliers de la Méditerranée de Libye en terre sud-africaine. Le portier libyen est également un participant régulier des compétitions interclubs de la CAF avec Al Ahli SC.

Abdelmoumene Djabou (Algérie) : Djabou qui évolue à l'ES Sétif, a démarré sa carrière dans le même club. Il a également joué localement au MC Eulma et à l'USM Harrach avant d'être transféré en Europe. Il a été l'une des étoiles montantes du CHAN 2011. Il a participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil. C'est un participant régulier aux compétitions interclubs de la CAF.

Hytham Mostafa Karar (Soudan) : Il a commencé sa carrière de footballeur au club El Amir, puis a joué pour Hilal de 1995 à 2012. Il a été transféré à Merreikh en 2012 et à Ahly Shandy en 2014. L'une des étoiles montantes du CHAN 2011.

Mohamad Tahir (Soudan) : Une autre légende soudanaise est le milieu de terrain qui a participé à la CAN 2008 avant de remporter les médailles de bronze du CHAN en 2011 et 2018.

Emmanuel Agyemang-Badu (Ghana) : Badu a joué pour différents clubs ghanéens au début de sa carrière avant d'être transféré en Europe. Il a disputé plus de 70 matches avec les Black Stars et a participé à cinq Coupes d'Afrique des Nations et à la Coupe du monde de la FIFA 2014 au Brésil. Il a participé à la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire où l'équipe a été vice-championne. Actuellement, il est rentré chez lui pour jouer pour Accra Great Olympics FC.