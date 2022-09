Afrique: Mamafy 2022 - " La musique au service de la nature "

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de musique, la première édition du " MAMAFY " se tiendra avec l'artiste Rolf le samedi 01 octobre au jardin d'Andohalo. Un événement précurseur. Organisé par Voots Kongregation en collaboration avec l'artiste Rolf, " Mamafy " signifie " essaimer pour les générations à venir " dont le but est la promotion de l'éducation culturelle, civique et environnementale à Madagascar. " Voots Kongregation est un collectif comptant actuellement une quinzaine d'artistes issus de plusieurs domaines comme la musique, la photographie, la poésie et la peinture.

Mamafy sera un spectacle se basant sur l'écologie et la biodiversité. C'est pourquoi, nous avons choisi l'artiste Rolf Razafindrakoto ou Rolf Raza qui est une figure reconnue de la scène musicale malgache et Internationale pour cette première édition à Madagascar " affirme Imiangaly Randrianomanana co-fondatrice de Voots Kongregation. Rolf Razafindrakoto ou Rolf Raza s'affirme sur la scène musicale internationale avec 30 ans de carrière, six albums en solo, des centaines de vidéos live et clip, des milliers de concerts à Madagascar et en Europe depuis 1992.

" L'artiste a également dédié des années de partage et à la retransmission de ses connaissances autour de la musique et de la guitare basse qui est son instrument de prédilection. Encourager les malgaches à se cultiver est aussi une priorité pour Rolf. C'est une raison de plus pour laquelle nous l'avons sélectionné " confirme-t-elle. Cinq cents visiteurs seront attendus pour cette première édition. D'autres artistes œuvrant dans différentes disciplines y participeront. Les portes seront ouvertes vers 10h.