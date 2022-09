Madagascar: Trophée du Jeune Entrepreneur - Dernier délai de dépôt de candidature demain

On rappelle que l'inscription peut se faire en téléchargeant la fiche disponible sur le lien https://www.bni.mg/trophee-du-jeune-entrepreneur-tje-2022-2/.

Ferme volonté

L'organisation du TJE 2022 confirme, une fois de plus la ferme volonté de BNI Madagascar d'impliquer les jeunes femmes et hommes d'affaires ayant des projets innovants et des parcours professionnels exceptionnels en les invitant à participer à cette compétition de référence nationale afin de trouver un appui financier susceptible de booster leurs activités. Faut-il en effet rappeler que les lauréats bénéficieront de crédits à taux zéro en guise de coup de pouce de la part de BNI Madagascar. Grâce aux autres partenaires du concours, d'autres récompenses seront également mises à la disposition du lauréat TJE START-UP. On peut notamment citer l'incubation et un accompagnement de 3 mois au sein de l'incubateur NEXTA et une connexion Internet de Telma durant un an pour le gagnant de la catégorie Startup. " BNI Madagascar a toujours eu la forte conviction que, par leur créativité, leur courage et leur persévérance, les jeunes femmes et hommes entrepreneurs constituent un précieux levier de développement économique du pays " indique la banque dans un communiqué.

Initiatives marquantes

L'organisation depuis 2003 du concours du Trophée du Jeune Entrepreneur TJE qui a pour objectif, entre autres, de dynamiser et de développer le tissu entrepreneurial de Madagascar, est l'une des initiatives marquantes de ce leitmotiv de BNI Madagascar de participer au développement économique du pays en appuyant les jeunes promoteurs. On rappelle que les derniers lauréats de TJE 2021 sont : Christina Razanamaholy, directrice générale de BEAM S.A.R.L et Voahangy Andrianarilala de Madasalanitra. Qui vont les succéder ? La réponse sera connue d'ici peu, lorsque le jury composé de membres issus à 50% de la banque et à 50% du secteur privé et institutionnel rendra son verdict.