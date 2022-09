Burkina Faso: Gestion des finances publiques -Les instructions fermes de Damiba à ses ministres

A l’occasion du Conseil des ministres du mercredi 28 Septembre 2022, sous la présidence du Lt colonel Damiba, président du Faso, ,des rapports ont été présentés et validés. Entre autres rapports, citons celui relatif à la situation économique et financière du Burkina Faso en 2022 et les perspectives sur la période 2023-2025. Par ailleurs, dans le communiqué du Conseil des ministres indique que le document en question porte aussi sur, « les tendances de l’économie du Bukina Faso en 2022 et les perspectives sur la période 2023-2025, prenant en compte les évolutions récentes des indicateurs de la conjoncture nationale et internationale »

Ainsi, selon le communiqué que Allafrica.com a pu consulter, il est dit que sur la base des dernières estimations, « le taux de croissance ressortirait à 4,2% en 2022. Cette croissance serait imprimée par les secteurs primaire (2,0 points de pourcentage) et tertiaire (2,8 points de pourcentage). » En termes de valeur ajoutée, celle du secteur primaire ressortirait en hausse de 9,5% en 2022 après une baisse de 9,0% en 2021. La valeur ajoutée du secteur tertiaire connaitrait une croissance de 6,4% en 2022. Quant au secteur secondaire, ajoute la source, « sa contribution à la croissance du Pib ressortirait à -0,6 point de pourcentage. La valeur ajoutée du secteur secondaire enregistrerait une baisse de 2,2% après une croissance de 8,3% en 2021. Cette contreperformance s’explique entre autres, par les difficultés que connaissent certaines sociétés minières. Dans l’ensemble, l’activité économique en 2022 connaitrait une décélération de son rythme de croissance après une reprise en 2021 à 6,9%. »

Au niveau de la gestion des finances publiques en 2022, il est a noté qu’elle s’exécute dans un contexte général marqué entre autres, par la persistance des attaques terroristes et une accélération de l’inflation.

Ainsi, au premier semestre de l’année 2022, les recettes ont été mobilisées à hauteur de 1 138,8 milliards Fcfa à fin juin, contre 1 019,4 milliards Fcfa à la même période en 2021. Quant aux dépenses, elles se sont situées à 1 346,8 milliards Fcfa à fin juin 2022 contre 1 282,3 milliards Fcfa en 2021. En termes de perspectives sur la période 2023-2025, « l’activité économique nationale devrait maintenir son dynamisme, sur des hypothèses d’une accalmie des tensions géopolitiques au niveau international, d’une amélioration de la situation sécuritaire nationale, d’un climat socio-politique apaisé et d’une pluviométrie favorable »

Par ailleurs, les actions et mesures engagées par l’Etat dans les différents secteurs d’activités socioéconomiques permettront également de faire face à l’inflation et donner un dynamisme à notre économie. Le second rapport est relatif aux conclusions de la revue à mi-parcours de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2022.

Cette revue permet d’apprécier les performances des régies de recettes après six mois d’activités en vue de faire un réajustement des prévisions en fonction du niveau de performances. Elle permet également de faire le point sur l’exécution du budget de l’Etat dans son ensemble et des recommandations pour la suite de l’exécution en vue d’une bonne clôture budgétaire conformément au calendrier y relatif. Rappelons que le budget de l’Etat, exercice 2022, a été adopté en recettes et en dépenses respectivement à 2 349 112 550 000 Fcfa et à 2 919 148 573 000 F cfa avec une épargne budgétaire de 96 744 579 000 Fcfa. Le besoin de financement s’élève à 570 036 023 000 Fcfa.

Au 30 juin 2022, le niveau global d’exécution s’élève à 1 214 908 994 000 Fcfa en recettes et à 1 333 958 436 000 Fcfa en dépenses. En ce qui concerne les réalisations, globales des recettes ordinaires s’élèvent à 1 110 644 763 000 Fcfa, soit un taux de réalisation annuel de 52,64%. Rapporté aux objectifs de la période sous revue, le taux de réalisation correspondant est de 110,92%. Pendant que les ressources mobilisées à la même période en 2022 s’élèvent à 1 214 908 994 000 F Cfa correspondant à un taux d’exécution annuel de 49,61%, contre 1 071 868 111 000 Fcfa en 2021.

Bonnes notes pour les régies financières.

Les performances de mobilisation enregistrées au 30 juin 2022 sont imputables aux efforts des différentes régies que sont : la Direction générale des Impôts, la Direction générale des Douanes et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ces performances, selon la note du Conseil des ministres « sont portées par les recettes fiscales qui enregistrent un accroissement en volume de 170 663 466 000 F cfa »

Aussi, au titre de la situation d’exécution des dépenses, les prévisions ajustées des dépenses totales du budget de l’Etat, exercice 2022 s’établissent à 2 919 148 573 000 Fcfa en crédits de paiement. Au 30 juin 2022, les dépenses, toutes natures et sources de financements confondues ont été engagées-visées à hauteur de 1 398 590 632 000 Fcfa, soit un taux engagé-visé de 47,91%.

A l’exécution du budget de l’Etat, au 30 juin 2022, l’épargne budgétaire et le solde budgétaire global sont ressortis respectivement à 146 135 803 000 Fcfa et déficitaire de 119 049 442 000 Fcfa. Face à ces différents tableaux indiqués plus haut, « le Conseil a instruit les ministères et institutions de fournir plus d’efforts et de diligence aussi bien en matière de recouvrement des recettes que d’exécution des dépenses pour le reste de l’année »