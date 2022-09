Soudan: Les employeurs saluent le développement des relations économiques et commerciales entre le pays et l'Indonésie

Khartoum — Le Secrétaire général de la Fédération générale soudanaise des employeurs, le Dr. Al-Sadiq Swar Al-Dahab, a salué le niveau de développement des relations économiques et commerciales entre le Soudan et l'Indonésie, affirmant l'importance du rôle du secteur privé dans leur renforcement pour servir les intérêts des deux pays.

Cela est arrive lors d'une réunion conjointe qui' a eu lieu mercredi au siège de l'Union avec l'ambassadeur indonésien à Khartoum, San Raku en présence du secrétaire aux relations extérieures de l'Union, Hafez Dosa et d'un certain nombre d'hommes d'affaires, Swar Al-Dahab a déclaré à la (SUNA) que la réunion a confirmé l'importance de développer et de activer les relations de coopération commerciale et d'investissement, soulignant l'acceptation de l'invitation de l'ambassadeur lors de la réunion pour la participation d'une délégation de la Fédération et d'hommes d'affaires aux travaux de la 37e session de la Foire commerciale indonésienne, qui aura lieu du 19 au 23 octobre à Jakarta.

Pour sa part, Dosa a indiqué que la réunion a abordé le rôle du secteur privé dans les domaines de coopération économique et commerciale, indiquant que la prochaine étape assistera une coordination entre les deux parties, et a fait allusion que la participation du secteur privé a la Foire commerciale indonésienne en octobre prochain en Indonésie représente une opportunité de rencontres directes entre hommes d'affaires des deux pays pour établir des partenariats d'investissement et de commerce et accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur indonésien à Khartoum a exprimé sa joie de rencontrer les dirigeants de la Fédération des employeurs et hommes d'affaires soudanais, soulignant l'importance des relations de coopération économique et commerciale entre le Soudan et l'Indonésie, notant que la rencontre a visé à encourager et à renforcer les relations entre les deux secteurs et à rechercher des opportunités d'investissement et commerciales à développer la coopération économique entre les deux pays.