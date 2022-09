Cote d'Ivoire: Entretien routier et électrification- Deux nouveaux chantiers

Lors du conseil des ministres du 28 Septembre 2022, le gouvernement ivoirien a pris d’importantes décisions au niveau de l’entretien routier et de l’électrification. Ainsi, le gouvernement a pris un décret portant ratification d'une convention de crédit d’un montant de plus de 131 milliards de Cfa pour la réhabilitation des tronçons de la route du Nord. « Le gouvernement ivoirien a adopté un décret portant sur la ratification de la Convention de crédit d’un montant de 131 191 400 000 Fcfa, conclue le 05 juillet 2022, entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence française de développement (Afd) pour le financement du projet de réhabilitation des tronçons de la route du Nord », a déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Il s’agit des sections Ouangolodougou-Burkina Faso longue de 35 km et Ouangolodougou –Mali, longue de 100 km, ainsi que la réhabilitation de pistes et de la construction de ponts dans les zones rurales.

En ce qui concerne le second point, portant sur le secteur de l’électricité, la source gouvernementale précise qu’il concerne le Programme électricité pour tous. Le gouvernement signe une convention pour connecter 3,5 millions de personnes au réseau électrique. Un autre décret a été adopté. Pour la ratification d’un contrat de prêt d’un montant de plus de 19 milliards de Fcfa, en vue du financement du Programme électricité pour tous (Pept) destiné à impacter une population cible de 3,5 millions d’habitants.

Engagé par le gouvernement ivoirien et la compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), ce programme vise à faciliter, à terme, l’accès à l’électricité à une population cible à faible revenu, avec des objectifs de plus de 200 nouveaux abonnés par an.