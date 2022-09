Sénégal: Echanges économiques et commerciaux entre Dakar et Ryad - 3 accords de coopération signés

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Aïssata Tall Sall, et son homologue saoudien en charge de l'investissement, Khalid Al Falih, ont procédé hier, mardi 27 septembre, à la signature de trois accords de coopération.

S'inscrivant dans le cadre de la commission mixte sénégalo-saoudien, ils portent sur le procès-verbal de la commission mixte sur la protection des investissements et sur un accord de coopération entre les Chambres de commerce des deux pays. Le troisième volet de cet accord est relatif à la création d'un conseil des Affaires sénégalo-saoudiennes.

" La signature de l'accord de coopération entre la Fédération saoudienne des Chambres de commerce et l'Union nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal, va permettre une plus grande implication du secteur privé dans notre partenariat ", a indiqué Mme Aïssata Tall Sall, lors de la cérémonie de signature des accords. Selon elle, le secteur privé est extrêmement important dans le développement des Etats car il porte la croissance et crée de l'emploi. " Nous nous félicitons de cet important accord entre nos deux fédérations de chambres de commerce qui vont encore porter plus haut et plus fort notre coopération déjà si exemplaire", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le ministre saoudien de l'Investissement a soutenu que son pays a toujours exprimé sa ferme volonté de soutenir le Sénégal. Au total, rappelle-t-il, le Royaume d'Arabie Saoudite a accordé, dans plusieurs domaines, des financements au Sénégal portant sur un montant de plus de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA." Les problèmes humanitaires verront un appui d'un million de dollars, soit 682 millions de francs CFA ", a ajouté Al Falih. Il a aussi fait savoir que l'Arabie Saoudite voudrait que le gouvernement sénégalais facilite l'entrée des cargaisons de secours ainsi que les procédures douanières.