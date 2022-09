Burkina Faso: Détention de drogue à haut risque - 3 ans de taule pour deux fumeurs de coke

Dans le cadre des assises criminelles, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Ouagadougou a entendu deux accusés, le mercredi 28 septembre 2022. Il s'agit d'Amado Koanda et de Daouda Compaoré. Les deux ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et une amende d'un million de francs CFA chacun pour détention à des fins de consommation personnelle de drogue à haut risque.

Amado Koanda et Daouda Compaoré avaient l'habitude de consommer la drogue sans se douter qu'un jour cette mauvaise pratique allait leur coûter la quinine. La première personne citée est employée de commerce et la deuxième, orpailleur. Daouda menant son activité non loin de Dakola dans le Nahouri, région du Centre-Sud, son ami Amado lui a demandé s'il pouvait acheter de la coke à Dakola pour leur consommation. Daouda a répondu qu'il veut bien, mais il n'a pas des sous pour l'achat de la came.

Amado lui a donc envoyé 10 000 francs CFA dont 2500 francs pour le transport et le reste pour l'acquisition du stupéfiant. Mission accomplie. De retour dans leur village commun à Kombissiri, province du Bazèga, le 9 septembre 2021, Daouda Compaoré n'aura pas la chance. Il a été alpagué par les Koglwéogo de la localité et conduit illico presto à la gendarmerie de Kombissiri. Et c'est le chef du groupe d'autodéfense qui a personnellement pris l'affaire en main. Il est d'ailleurs cité comme témoin. A la barre, le chef des justiciers de la brousse a déclaré que cela faisait une année que lui et ses hommes mènent des enquêtes sur les deux hommes. Et le 9 septembre, il a été renseigné par une source bien introduite qui lui a permis de prendre Daouda Compaoré en possession de 1,5 kg de chanvre indien.

Poursuivis pour " complicité d'importation et de transport illicite de drogue, vente et cession illicite, détention et consommation de drogue à haut risque ", les deux accusés ont reconnu partiellement les faits, parce qu'ils précisent, qu'ils n'avaient pas pour objectif de vendre la dope, mais en faire une consommation personnelle. La main sur le cœur ils ont juré qu'ils n'ont jamais vendu ce produit à une tierce personne. Argument qui ne vole pas haut selon l'avocat général. Selon lui, les deux hommes constituent un danger pour la société et pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes, le ministère public a requis contre eux une peine de 5 ans et une amende de 500 000 francs CFA. Outre cela, la partie poursuivante a demandé la destruction de la pièce à conviction, c'est-à-dire la drogue saisie.

Du côté de la défense, elle estime que l'infraction n'est pas constituée. " Monsieur le président, aucune personne n'est venue à votre barre témoigner qu'elle a acheté de la drogue avec mon client. Cela montre qu'il ne vend pas ce stupéfiant ", a argumenté Me Soumaïla Ouattara, conseil de Daouda Compaoré. Point de vue que partage Me Baziomo, avocat d'Amado Koanda. Ce dernier a demandé à la Cour d'assortir sa décision de sursis si elle devait condamner son protégé.

Une plaidoirie que n'ont pas suivi les juges puisque les deux accusés ont été condamnés à 3 ans de prison ferme plus une amende d'un million de francs CFA chacun.