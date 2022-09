Sénégal: En prélude à la Cop 27 - Oxfam sensibilise les communautés sur les changements climatiques

Dans le cadre de leur caravane nationale dénommée "caravane tambour vers la Cop27", Oxfam a tenu hier à Kédougou, un forum communautaire sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le renforcement de la résilience locale face aux changements climatiques.

Les communautés ont été invitées à préserver l'environnement par l'adoption de bonnes pratiques, surtout au niveau des sites d'orpaillage afin de mieux faire face aux changements climatiques.

KEDOUGOU-De l'avis d'Abdou Salam Thiam, responsable du plaidoyer et des campagnes à Oxfam et facilitateur de la caravane nationale Tambour pour la Cop27 au Sénégal, c'est sous l'initiative de Oxfam, que cette caravane est organisée pour mobiliser les différentes parties prenantes au niveau national afin de parler des questions de changements climatiques, et relever les vraies préoccupations des communautés afin de donner de bons messages aux décideurs de nos pays qui doivent aller à la rencontre prochaine de la Cop27.

"Cette campagne c'est vraiment pour sensibiliser sur les questions de changements climatiques au niveau des communautés, valoriser les bonnes pratiques au niveau des communautés, mais aussi rencontrer les décideurs quel que soit leur niveau, pour leur expliquer quelles sont aujourd'hui les vraies urgences sur les questions de changements climatiques et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en termes de plaidoyer au niveau mondial sur les questions de justice climatique. Parce qu'il y a les questions sur les pertes et dommages que nous subissons. Et afin que l'Afrique reçoive des financements sur ces questions de changements climatiques et parvienne à corriger tous les problèmes que nos communautés subissent avec ces changements climatiques" a-t-il explicité.

Revenant sur les échanges, il a indiqué : "on a posé les débats avec les communautés sur les perturbations sur la pluviométrie, sur les inondations, sur les impacts sur l'agriculture et sur l'eau douce, sur la fertilité des sols, sur la sécurité alimentaire pour leur faire comprendre les enjeux autour des changements climatiques. Mais aussi, on a parlé de manière concrète sur les mauvaises pratiques que ces populations pourraient entreprendre et qui vont renforcer davantage les effets des changements climatiques. On a parlé de valoriser les meilleures pratiques pour être résilient sur les impacts des changements climatiques, notamment l'agriculture agro-écologique... ", a-t-il renchéri.

Tirant une satisfaction des débats, le chef d'antenne de l'Ong la lumière à Kédougou et point focal de la caravane tambour vers la Cop27 pour la région de Kédougou, Aliou Bakhoum, a détaillé: " on a discuté sur la surexploitation des ressources naturelles, sur la pollution de l'environnement, la pollution de la Falemé, du fleuve Gambie et la destruction de l'environnement par les orpailleurs qui sont des exploitants non contrôlés. Nous avons aussi visité les initiatives locales dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques" Tout au plus, " nous avons aussi discuté de la responsabilité sociétale des entreprises minières car par rapport à cette responsabilité, rien n'a été fait par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Par rapport aux orpailleurs, nous leur avons dit d'adopter de nouvelles pratiques beaucoup plus responsables par rapport à l'exploitation de l'or et à la rationalisation de cette exploitation. Mais aussi de commencer à penser sur l'organisation et la formalisation de l'orpaillage, à des actions de Rse, à la réhabilitation des sites abandonnés" a appuyé Aliou Bakhoum.