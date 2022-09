Maroc: Casablanca - interpellation d'un extrémiste partisan de "Daech" présumé impliqué dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public (BCIJ)

Rabat — Le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ) a interpellé, jeudi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), un extrémiste partisan de l'organisation terroriste "Daech" pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'opération d'interpellation de cet individu, âgé de 29 ans, a été menée à Casablanca par une brigade de la force spéciale relevant de la DGST, indique un communiqué du BCIJ, ajoutant que les perquisitions menées ont permis la saisie de matériels informatiques (supports numériques, téléphones mobiles, cartes SIM, unité centrale et deux pc portables) qui sont actuellement soumis à l'expertise numérique nécessaire.

L'interpellation du mis en cause est le fruit de la coopération sécuritaire distinguée entre les services de la DGST et les renseignements américains, poursuit le communiqué, notant qu'une opération conjointe a permis d'identifier l'intéressé et de dévoiler son projet terroriste.

Selon les informations préliminaires de l'enquête, le suspect cherchait des itinéraires sûrs pour rejoindre des organisations terroristes, en particulier en Afrique subsaharienne et sur la scène syro-irakienne. Il a également effectué des visites de reconnaissance pour identifier certains points de contrôle sécuritaires en vue de les attaquer et d'utiliser leurs armes de service dans des opérations terroristes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le BCIJ sous la supervision du Parquet chargé des affaires de terrorisme et ce, afin de dévoiler toutes les éventuelles connexions de ce projet terroriste et de déterminer ses ramifications aussi bien à l'intérieur du Maroc qu'à l'étranger.

Cette opération sécuritaire souligne, encore une fois, l'importance et l'efficience des opérations préventives visant à neutraliser les menaces terroristes, tout en mettant en évidence l'efficacité de la coopération étroite entre les services de la DGST et les services sécuritaires et de renseignement américains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au niveau international, conclut le communiqué.