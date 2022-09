Maroc: Le chantier de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire constitue un pilier pour concrétiser une réforme globale (Mme El Mansouri)

Laâyoune — Le chantier de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire constitue un pilier pour concrétiser une réforme globale, a souligné, mercredi à Laâyoune, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri. Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdellatif Nahli, Mme El Mansouri a indiqué que ce chantier a été renforcé sur tous les plans grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que la mise en oeuvre des chantiers inscrits dans le modèle de développement des provinces du Sud est une consécration de cette Haute sollicitude royale.

Dans ce sillage, elle a appelé à déployer davantage d'efforts pour accompagner la mise en œuvre rationnelle des espaces territoriaux, en vue d'accroitre leur attractivité et assurer la durabilité des ressources naturelles pour les générations futures.

Elle a, dans ce sens, exhorté l'Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra à accompagner la mise en œuvre des politiques territoriales, avec l'implication effective des collectivités territoriales et acteurs régionaux et locaux pour atteindre le développement escompté.

L'espace territorial de cette région se caractérise par son positionnement stratégique tant au niveau régional, national que continental, outre le fait qu'il regorge de potentialités économiques, culturelles, touristiques et naturelles importantes et diversifiées, à même de consolider l'attractivité et la compétitivité de cette région et mieux la placer pour réaliser un développement global et intégrée, a-t-elle enchainé.

Après avoir rappelé que l'agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra a opté pour la dématérialisation et la généralisation des services en ligne fournis aux citoyens et aux partenaires, Mme El Mansouri a souligné que cet établissement a œuvré au parachèvement des procédures d'approbation des documents d'urbanisme et ceux en cours d'achèvement, pour parvenir à une couverture globale au niveau de la région, en plus des plans structurels et les plans de restructuration des quartiers concernés.

La ministre a également noté que les défis futurs appellent, plus que jamais, à dessiner les contours d'une nouvelle approche qui tient en compte la nécessité d'assurer le suivi, l'accompagnement et l'encadrement de l'expansion urbaine.

Dans cette lignée, elle a souligné la nécessité d'œuvrer en coordination avec les autorités et les collectivités territoriales, à élaborer une nouvelle génération de documents d'urbanisme, conformément à la vision du département de tutelle visant à intégrer tous les aspects territoriaux, sociaux, environnementaux et économiques, en vue de sauvegarder le patrimoine historique, architectural et naturel, tout en améliorant la qualité du cadre bâti et le paysage urbain.

Pour sa part, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a mis l'accent sur l'importance de la gouvernance territoriale en matière d'urbanisme et d'habitat, mettant en exergue le rôle de la planification anticipative et prospective dans le développement des agglomérations.

M. Bekrate a aussi appelé les différents intervenants à s'engage de manière significative, à élaborer une politique de logement qui devrait être conforme avec les orientations du nouveau modèle de développement, et les attentes et aspirations de toutes les franges de la société.

A cette occasion, il a été procédé à l'approbation des rapports moral et financier des trois dernières années, des plans d'action 2022, 2023 et 2024.

Cette rencontre s'est déroulée en présence des gouverneurs des provinces de Tarfaya et Boujdour, des représentants des conseils élus, des chefs des services extérieurs et des membres du Conseil d'administration de l'agence urbaine.