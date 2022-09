Afrique: Seeds for the future 2022 - Le pays parmi les meilleurs au Programme international de Huawei

Six universités participent au programme phare de Huawei, en matière de RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise). Pour cette deuxième participation de Madagascar, 28 étudiants sélectionnés dans 4 régions sont dans la course pour ce concours mondial. Madagascar affiche une bonne performance au programme Seeds for the future 2022, initié par Huawei. Depuis plus de 10 ans, ce programme a déjà formé les meilleurs talents et inspiré la prochaine génération de leaders par l'innovation technologique et les échanges interculturels. Selon les organisateurs, la participation de la Grande île, pour la deuxième fois, s'inscrit dans le cadre du Programme Arivo lancé au mois de mai 2021 par le président de la République. Cette fois, tous les étudiants participants de cette année seront invités à expérimenter le programme à la fois en ligne et hors ligne ensemble au Paon d'Or et au Radisson Blu pendant huit jours.

" Six universités participent à ce programme pour cette édition 2022. Il s'agit de l'ESP (Ecole supérieure polytechnique) Antsiranana, l'IST (Institut Supérieur de Technologies) Antsiranana, l'IESAV (Institut d'Enseignement Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra), l'ENI (Ecole nationale d'informatique) Fianarantsoa, le MISA (Mathématiques Informatique et Statistique Appliquées) Ankatso et l'ESPA (Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo) Vontovorona. Ces participants bénéficient de 8 jours de formation en anglais, données en live Stream depuis le siège de Huawei en Chine, du 13 au 20 septembre ", indiquent les responsables auprès de Huawei Madagascar.

Formations. Plusieurs thèmes étaient abordés durant la session de formation de 8 jours. Au programme de cette session, les organisateurs ont cité Le Leadership 2050 : à l'ère des technologies du futur / Développement de carrière ; la Table ronde : La croissance verte en action : l'innovation vers une économie à l'épreuve du climat ; le Tech Talk : Huawei Cloud ; ainsi qu'un aperçu de la Chine - Échanges interculturels. En outre, les participants ont bénéficié de mentorat journalier pour le projet TECH4GOOD et ont déjà pu procéder à la présentation finale du projet.