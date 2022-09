Congo-Kinshasa: Dossier 21.000 USD des députés nationaux, Assemblée nationale - Une commission spéciale prévue pour entendre Delly Sesanga

En dépit de polémique qui s'est enflée autour des émoluments des Députés nationaux et l'impérieuse nécessité de procéder à la réduction de train de vie des institutions tant vantée par certains élus du peuple dont Delly Sesanga, ce dernier ne semble pas tiré d'affaire dans ce fameux dossier de 21.000 USD, présenté comme les émoluments des députés nationaux.

La plénière d'hier, mardi 27 septembre 2022, pourtant consacrée à l'examen et l'adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2022 et la répartition des matières en commissions, a permis à la Chambre basse du parlement de la RDC de revenir sur ce dossier qui, d'après le député national Nanou Mbemba, la sortie médiatique de son collègue Delly Sesanga jette l'opprobre à l'actuelle législature et met en danger l'avenir politique des députés nationaux.

Pour ce faire, l'élu de Kipushi à travers une motion incidentielle qu'il a sollicitée à la fin de la plénière, recommande la mise en place d'une commission spéciale pour entendre Delly sesanga. Ce dernier va devoir se justifier et convaincre ladite commission pour éviter une action disciplinaire. Sa démarche a été saluée par les uns mais aussi critiquée par les autres qui craignent à ce que le député concerné soit davantage encensé par ceux qui "ignorent" la vérité. Qu'à cela ne tienne, l'Assemblée plénière a finalement voté pour cette motion et dans les jours à venir, une commission spéciale sera mise en place.

Dans un autre chapitre, la plénière a adopté moyennant quelques amendements, le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2022. Ledit calendrier reprend cinq matières législatives, dix matières non législatives, cinquante arriérés législatifs et quatorze nouvelles matières. La rubrique matières non législatives a été adoptée moyennant amendement. Dans cette rubrique, il y a l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).

Au début de la séance plénière, le Président Christophe Mboso avait rendu un hommage mérité au Chef de l'État pour son discours prononcé du haut de la tribune des Nations unies en marge de la 77ème Assemblée générale de l'ONU.

" Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec grand intérêt l'importance discours du chef de l'Etat du haut de la 77ème Assemblée générale des Nations unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'ai adressée à partir de Londres, en date du 21 septembre 2022, un message de félicitations et un vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, chef de l'Etat.

Le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la RDC mis en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international.

Un discours percutant, étayé d'arguments probants et irréfutables corroborées par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations unies ", a salué le speaker de l'Assemblée nationale.

Dans sa communication du jour, Mboso a lancé un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la RDC, de soutenir le commandant suprême des FARDC et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie Est du pays. A cette occasion, il a invité instamment toutes les institutions du pays à soutenir le noble combat mené par Félix Tshisekedi en vue du rétablissement de la paix et de l'intégrité territoriale du pays.